Сомнений по времени выхода Xiaomi 12 быть не должно

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Известный инсайдер уверен, что новый флагман представят в декабре

Первым пунктом в числе преимуществ Xiaomi 12 будет идти новейшая платформа Snapdragon 898. Нельзя не вспомнить тот факт, что вот уже несколько лет компания делает все, чтобы первой на рынке выпустить флагман с новейшей топовой SoC от Qualcomm. Все указывает на то, что и в этом году ее Xiaomi 12 застолбит за собой звание пионера на рынке с Snapdragon 898.

Сетевой информатор Ice Universe, который весьма точен в своих прогнозах, заявил, что он на 100% уверен, что премьера Xiaomi 12 состоится в декабре. Верить этому информатору можно, поэтому стоит принять за данность, что анонс нового флагмана компания устроит в последний месяц уходящего года и он первым на рынке предложит новейшую премиальную платформу от Qualcomm. Предположительно, анонс состоится после 12 декабря.

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Напомним, что слухи указывают на то, что Snapdragon 898 может предложить три кластера ядер, где один отведут под суперядро Cortex-X2 с пиковой частотой 3,0 ГГц. Второй кластер предназначен для трех ядер Cortex-A710 с тактовой частотой 2,5 ГГц и третий — Cortex-A510, разогнанные до частоты 1,79 ГГц. За обработку графики будет отвечать видеоускоритель Adreno 730.

Также в сети появился эскиз, на котором предположительно показано то, как будет выглядеть фронтальная панель Xiaomi 12 Pro. Он не стал открытием и все предсказуемо: дисплей с изогнутыми кромками и врезанная по центру верхней части экрана фронтальная камера. Ровно также выглядел и предшественник за исключением месторасположения селфи-модуля.

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Источники: mydrivers, mydrivers