Названа дата анонса POCO F3 GT

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POCO F3 GT представят на следующий день после релиза OnePlus Nord 2

POCO, которая позиционирует себя как независимый бренд, готовится представить свой очередной смартфон. Вновь компания не утруждала себя созданием модели с нуля, а возьмет Redmi K40 GE и налепит на него свой шильдик и выпустит его на рынок как POCO F3 GT. Компания не скрывает своих планов по выпуску этой модели и даже уже озвучила ценник на нее — $403.

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А сегодня она объявила о том, когда же она намерена устроить премьеру POCO F3 GT. Презентация смартфона пройдет 23 июля на следующий день после анонса OnePlus Nord 2. Компания уже подтвердила, что смартфон получит стеклянный корпус и раму из алюминия, AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, поддержкой DC Dimming и HDR10+.

С оглядкой на то, какая модель легла в основу POCO F3 GT можно говорить о том, что он удостоился чипа Dimensity 1200, до 12 Гб оперативной памяти, фронтальной камеры на 16-мегапикселей и системы из трех датчиков на задней панели 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а также аккумуляторной батареи емкостью 5065 мАч с быстрой зарядкой на 67 Вт. Предложит аппарат стереодинамики, порт USB Type-C и открытым остается вопрос с выдвижными курками.

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Источник: mysmartprice