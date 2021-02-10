Xiaomi в шаге от лидерства. Apple она уже обошла

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По итогам второго квартала Xiaomi стала второй на рынке смартфонов и отстает от Samsung всего на 2%

В мире немало аналитических компаний, занимающихся подсчетом рынка смартфонов. Кто-то считает отгрузки, а последний отчет Canalys интересен тем, что компания рассказала о свершившихся продажах во втором квартале нынешнего года. В данных есть немало удивительного.

Так, например, посмотрите, как растет Xiaomi. За последнее время компания основательно подтянула свои продажи мобильников и не в последнюю очередь на руку сыграло падение Huawei. Рост составил 83% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и это лучший показатель среди всех.

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Второе не менее значимое для самой Xiaomi событие — она обошла Apple и стала второй в мире с долей 17%. По этому случаю глава компании Лэй Цзюнь обратился к сотрудникам Xiaomi и фанатам. Естественно, что он не мог скрыть восторга от того, что впервые за свою историю компания стала второй в мире и он называет это достижение фантастическим, а также важной вехой в становлении Xiaomi. Он поблагодарил всех поклонников за поддержку и пообещал, что компания и дальше будет создавать «хорошие продукты, которые трогают сердца людей, и по разумной цене».

Такой успех стал возможен благодаря росту спроса на смартфоны Xiaomi В Латинской Америке, Африке и Западной Европе. Несмотря на то, что компания в последнее время повышает цены на свои устройства, они по-прежнему остаются одними из доступных и это один из важных факторов роста популярности ее смартфонов. Кто знает, может быть агрессивная экспансия на глобальный рынок и широкий модельный ряд позволят Xiaomi обойти Samsung и взойти на вершину табеля рангов рынка смартфонов в третьем квартале.

Лидером же по итогам второго квартала 2021 году остается Samsung, контролирующая 19% рынка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 15%. Apple же потеснили на третью строчку и ее доля составляет 14%, а рост составил скромные 1%.

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Удачно второй квартал сложился и для Oppo и Vivo. Доля каждой из них на рынке смартфонов составила 10%, а рост — 28% и 27% соответственно.

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Источники: mydrivers, cnmo