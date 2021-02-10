Названа дата анонса Realme 9 5G

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Еще должны показать Realme 9 5G SE с Snapdragon 778G

В этом году Realme отказалась от идеи выпуcтить одновременно все модели своей номерной серии. Сначала она показала младший смартфон линейки Realme 9i, а через время выпустила Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+. По какой-то причине она решила устроить анонс Realme 9 позже релиза прочих устройств семейства.

И вот сегодня появилась ясность, когда ждать презентацию Realme 9. Компания намерена представить новинку 10 марта в Индии. Помимо Realme 9 5G должны показать Realme 9 5G SE. Уже известно, что смартфоны будут базироваться на чипах Snapdragon 778G и Dimensity 810, где чипсет от MediaTek должен лечь в основу центральной модели серии.

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Сообщается, что обе новинки получат тройную тыльную камеру и в качестве ключевого должны предложить сенсор на 48-мегапикселей. Realme 9 5G должен предложить до 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, 6,5-дюймовый IPS-дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч и фронталку на 16 Мп. Предложат четыре расцветки: белую, голубую и два оттенка черного. Работать Realme 9 5G должен под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0.

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Источник: mysmartprice