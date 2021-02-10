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Характеристики Realme GT Neo 3: какой он преемник хита продаж Realme GT Neo 2

03.03.2022 889 0

Топовый дисплей, мощный чипсет и ультрабыстрая зарядка

На днях один из топ-менеджеров Realme сообщил, что премьера Realme GT Neo 3 состоится во второй половине нынешнего года. Кроме того, компания подтвердила, что эта модель получит новейший чипсет Dimensity 8100, представили который только пару дней назад. Еще одной фишкой Realme GT Neo 3 станет быстрая проводная зарядка, мощность которой довели до 150 Вт.

 

Характеристики Realme GT Neo 3: какой он преемник хита продаж Realme GT Neo 2 – фото 1

 

Несмотря на то, что до анонса еще минимум три месяца, компания уже определилась в теми характеристиками, которые получит смартфон. По крайней мере, один из сетевых информаторов уже осведомлен о них и поделился ими с широкой аудиторией. По его данным, realme GT Neo 3 предложит 10-битную OLED-панель с частотой обновления 120 Гц. Ее диагональ составит 6,7 дюйма и разрешение FullHD+, а еще обещают поддержку HDR 10+.

 

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За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор емкостью 4500 мАч. Тогда как его фотовозможности должна раскрыть фронтальная камера на 16-мегапикселей, а также основная с тремя датчиками 50 Мп (Sony IMX766, OIS) + 8 Мп (ультраширик) + 2 Мп (макросъемка).

 

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Источник: 91mobiles

Realme GT Neo 3
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 03.03.2022

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Характеристики Realme GT Neo 3: какой он преемник хита продаж Realme GT Neo 2