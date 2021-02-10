Названа дата анонса серии Vivo X70 и топовую модель линейки показали на видео

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Линейка Vivo X70 присоединится к параду премьер сентября

Первая половина сентября обещает быть насыщенной на анонсы. Нас ждет премьера серии Google Pixel 6 и Android 12, свою выставку достижений устроит Apple в iPhone 13, а Xiaomi проведет глобальный ивент, где должна показать XiaoMi 11T и Xiaomi 11T Pro. Поучаствовать в феерии анонсов хочет и Vivo, представив линейку X70.

Пришло сообщение, что презентация линейки Vivo X70 пройдет 9 сентября. Еще раньше компания заявила, что новинки станут первыми устройствами производителя с фирменным чипом обработки изображений V1. Станет ли ISP V1 фишкой всех новинок серии или только старших моделей, достоверно неизвестно.

Известно, что нас ждет премьера Vivo X70, Vivo X70 Pro и Vivo X70 Pro+. Первые два смартфона предложат AMOLED-дисплей диагональю 6,56 дюйма с частотой обновления 120 Гц, чип Exynos 1080 и батарейку емкостью 4400 мАч с быстрой зарядкой на 44 Вт. В базовой версии еще будет вариация с процессором Dimensity 1200. Vivo X70 Pro+ же предложит чип Snapdragon 888+, 10-битный 2К-экран, быструю и беспроводные зарядки мощностью 55 Вт и 50 Вт соответственно.

Больше о новинках и их стоимости узнаем на следующей неделе.

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Источник: sparronews