Названа емкость аккумулятора Google Pixel Watch

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Выносливыми смарт-часы вряд ли будут, придется заряжать их каждый день

Без преувеличения Google Pixel Watch одни из самых ожидаемых смарт-часов этого года. Их появления ждут уже несколько лет и все идет к тому, что период ожидания завершится в мае, когда на конференции Google I/O компания представит гаджет. Не так давно нам позволили оценить внешний вид Google Pixel Watch, а теперь нам начнут устраивать экскурс во внутренний мир носимого гаджета.

По заверениям инсайдеров, внутри Google Pixel Watch установят аккумулятор емкостью 300 мАч. Большинство умных часов с батареями аналогичной емкости обеспечивают от 24 до 40 часов работы, хотя некоторые из них оснащены менее эффективными процессорами, чем ожидается в Pixel Watch. Напомним, что смарт-часы от Google могут получить новый энергоэффективный чип от Samsung.

Первые умные часы Google будут работать на платформе Wear OS 3, совместно разработанной Samsung и гигантом из Маунтин-Вью, и, поскольку компания теперь владеет Fitbit, часы, вероятно, также будут включать интеграцию с Fitbit и могут также позаимствовать некоторые датчики здоровья у бренда.

В числе особенностей умных часов называют поддержку сотовой связи, но скорее всего, но ее предложит одна из трех версий. География продаж Google Pixel Watch не будет широкой. Они будут доступны всего в нескольких странах и запросить за них могут от $300 до $400.

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Источник: phonearena