Смарт-часы Google Pixel Watch еще не анонсировали, но их уже хвалят

185

История с забытыми умными часами получила продолжение: новые фото и отзывы владельца

Было бы ошибкой думать, что история с утечками и сливами о Google Pixel Watch завершится на «случайно» забытых смарт-часах в ресторане. «Неожиданно» объявился их владелец, который поделился порцией новых снимков, позволяющих оценить то, как смотрятся умные часы на запястье и как крепится фирменный ремешок к ним.

Достаточно предсказуемо, что «незангажированный» обладатель Pixel Watch, похвалил их. В частности, он заявил, что все его предыдущие часы не идут ни в какое сравнение с новинкой от Google по части удобства ношения. Но при этом он не стал озвучивать те модели, которые ранее украшали его запястье и уступают новинке по части комфорта ношения. Он отметил легкий вес Pixel Watch и тот факт, что колесико на правой грани не вызывает никакого дискомфорта при сгибе запястья.

А вот что касается крепления ремешка к корпусу смарт-часов, то тут владелец носимого гаджета не был столь хвалебен в отзывах. Сам процесс присоединения он назвал непростым, но при этом надежность фиксации не вызывает никаких нареканий. Сам ремешок силиконовый, шириной 20 мм и не заляпывается отпечатками пальцев, сохраняя привлекательный внешний вид.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram , ВКонтакте и YouTube -канал.﻿

Источник: theverge