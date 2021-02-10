Названо отличие POCO F3 GT от Redmi K40 GE

342

POCO F3 GT создан по образу и подобию Redmi K40 GE, но с другим чипом

Xiaomi решила, что на рынке должны появиться доступные игровые смартфоны и выпустила в апреле Redmi K40 Game Enhanced Edition. Позже появилось сообщение, что смартфон выйдет и на глобальный рынок, но с именем Poco F3 GT. Но, если последние слухи верны, то Poco F3 GT станет клоном не Redmi K40 GT, а его упрощенной версии.

В сети ходят разговоры, что компания выпустит еще одну младшую версию Redmi K40 GE, которая будет отличаться от базовой, аппаратной платформой. На смену Dimensity 1200 установят Dimensity 1100. И именно версию с последним из названых чипов MediaTek выведут на глобальный рынок как POCO F3 GT. Когда это случится, точной информации нет.

Читать также: Пользователи жалуются на ошибки в MIUI 12, исправлять которые Xiaomi не спешит﻿

POCO F3 GT должен предложить 120-герцовый AMOLED-экран разрешением FullHD+, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с технологией быстрой зарядки мощностью 67 Вт, а также тройную тыльную камеру с ключевым сенсором на 64-мегапикселя. Смартфон оснастят 6/8/12 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем на 128/256 Гб, стереодинамиками, фронтальной камерой на 16 Мп и корпус получит защиту по классу IP53.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: mydrivers