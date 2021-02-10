Пользователи жалуются на ошибки в MIUI 12, исправлять которые Xiaomi не спешит

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MIUI 12 не лишена проблем и с их исправлением компания явно не торопится

Последние аналитические отчеты за первый квартал 2021 года демонстрируют то, что Xiaomi наступает на пятки Apple с точки зрения доли на мировом рынке смартфонов. А если верить одной экспертной компании, то китайцы уже умудрились обогнать концерн из Купертино на рынке Европы. Естественно речь идет исключительно о выигрыше в штуках, ведь в плане прибыли — Apple вне конкуренции.

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Естественно, что такой успех продиктован не только невысокой ценой на ее продукты в среднем и бюджетном сегментах. Xiaomi основательно подтянула качество сборки устройств, ставит современное железо и по качеству камер есть прогресс. Пытается компания доводить до ума и собственное программное обеспечение, но получается у нее это пока не очень. MIUI по-прежнему изобилует багами и ошибками и многие уже осведомлены, что на старте продаж продукты Xiaomi все же стоит избегать. И, прежде всего, из-за сырости прошивки.

Но это вовсе не означает, что с приходом обновлений все косяки фиксят. Ошибки встречаются и у «зрелых» устройств, которые на рынке ни один год. Так, например, у Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro отмечают некорректное отображение значков в темном режиме, встречающееся непроизвольное появление черного экрана при воспроизведении видео, ошибки с отображением элементов и значков в режиме Always on Display, зависания во время игр, проблемы с анимацией на экране блокировки, блики и мерцания на дисплеи при разблокировке, не закрытие уведомлений при перезагрузке смартфонов, а также проблемы со звуком и отображением текста в WhatsApp. И то далеко не все жалобы, которые адресованы в адрес прошивки MIUI со стороны пользователей.

Жалуются на недочеты в программном обеспечении MIUI 12 владельцы Poco M3, которые столкнулись с невозможностью включить смартфон после последних обновлений. Не решена проблема со случайными перезагрузками на Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro, проблемы с преждевременной разрядкой и воспроизведением звука преследуют некоторых владельцев Redmi Note 8. Увы, не все гладко с программным обеспечением у Poco F2 Pro, Poco F1, Xiaomi Mi 10 Pro и даже у Redmi Note 5/Note 5 Pro. Больше о проблемах с софтом и какие устройства они затронули можно узнать в этом материале.

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Самое печальное то, что о многих проблемах с прошивкой Xiaomi знает и пришли они вместе с MIUI 12, но, к сожалению, до лечения некоторых из них у разработчиков компании так и не доходят руки. Ошибок в операционной системе устройств Redmi, Xiaomi и Poco еще предостаточно. Возможно, обновления с исправлением проблем еще впереди, но хотелось бы, чтобы компания делала это более оперативно и отказалась от привычки выпускать смартфоны с сырым программным обеспечением.

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Источник: piunikaweb