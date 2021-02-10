Названы еще три новинки большого ивента Xiaomi

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Смарт-часы Xiaomi Watch S1, наушники Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 и Xiaomi Buds 3

Завтра Xiaomi устроит большую презентацию, на которой покажет целый ряд своих новинок. Наибольший интерес, естественно, вызывают Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12X и MIUI 13. Но будут и другие дебютанты. Героями большой презентации станут смарт-часы Xiaomi Watch S1, наушники Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 и Xiaomi Buds 3.

О желании показать носимые гаджеты компания возвестила в привычной для себя манере посредством тизеров. Промо-плакат позволил понять, что Xiaomi Watch S1 получат круглый корпус и станут «воплощением изысканности, как снаружи, так и внутри». В чем это будет проявляться и какими чертами наделят смарт-часы, конкретики нет. Подробности о них компания приберегает до завтрашнего ивента.

Что касается Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3, то они должны стать упрощенной версией «прошки», которая была представлена в сентябре нынешнего года. В плане экстерьера новинка станет копией Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro. Она предложит адаптивную систему шумоподавления с 3 микрофонами, режим прозрачности и обещано, что уровень шума будет снижен на 40 дБ. Это же предлагает и «прошка», ждем релиз, чтобы понять, какие упрощения получат «обычные» наушники.

О Xiaomi Buds 3 также нет никаких подробностей. Компания ограничилась обещание раскрыть все подробности завтра и заявила, что они получат супердинамические драйверы с качеством Hi-Fi звука, способные раскрыть «мельчашие детали звучания».

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Источники: ithome, notebookcheck