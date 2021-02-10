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Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro: наушники с шумодавом и автономностью до 27 часов

27.09.2021 586 0

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro с хорошим звучанием и достойным временем работы

Сегодня в Китае Xiaomi провела презентацию, на которой показала ряд новинок. В череде дебютантов оказались и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 3 Pro, которые подарят их владельцам отличное звучание уровня Hi-Fi.  Продажи новинки стартуют 30 сентября по цене $108.

 

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Наушники предлагаются в белом, черном и зеленом цветах, и на 11% стали легче предшественников. Заморочилась компания и над тем, чтобы измерить, насколько компактнее стала гарнитура и пришла к выводу, что на 17% по сравнению с предшественницей. Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro предлагают систему активного шумоподавления для снижения уровня шума на 40 дБ, есть пространственное звучание и режим прозрачности.

 

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro: наушники с шумодавом и автономностью до 27 часов – фото 1

 

Заявлена поддержка Bluetooth 5.2, кодека LHDC 4.0 для передачи аудио до 24 бит/96 кГц, AAC и SBC, а также можно подключаться к 2 устройствам. Время автономной работы вместе с кейсом составило 27 часов и предложили защиту от брызг по классу IP55.

 

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro: наушники с шумодавом и автономностью до 27 часов – фото 2

 

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Источник: gizchina

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.09.2021

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Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro: наушники с шумодавом и автономностью до 27 часов