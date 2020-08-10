Названы лидеры на рынке смартфонов и телефонов в Индии

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Прилетела занятная новость, что Xiaomi больше не лидер на рынке телефонов в Индии. По итогам второго квартала нынешнего года ее обошла Samsung. Но есть одна серьезная оговорка. Речь идет о мобильных устройствах, куда включены и обычные телефоны. Доля южнокорейского гиганта в Индии составила 24%.

Если же смотреть исключительно в разрезе смартфонов, то тут Xiaomi удается удерживать лидерство и она контролирует 29,4% индийского рынка. На втором месте оказалась Samsung с долей 26,3% и замыкает тройку лидеров Vivo — 17,5%. Период с апреля по июнь нынешнего года стал успешным для южнокорейского гиганта, который сумел нарастить свою долю более чем на 10%.

А вот поставки смартфонов Xiaomi существенно просели. За второй квартал нынешнего года она отгрузила на рынок Индии всего 5,4 млн единиц и в годовом исчислении падение составило 48,7%. Не смогла продемонстрировать рост и Realme, которой удалось поставить на рынок 1,78 млн смартфонов и это на 37% меньше, чем годом ранее. Но это не помешало суббренду Oppo оказаться на четвертом месте в топ крупнейших производителей смартфонов в Индии и обойти «родителя», идущего пятым с 1,76 млн отгруженных трубок.

В целом по итогам второго квартала 2020 года на индийском рынке зафиксирован спад на 50,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если годом ранее поставки смартфонов составили 36,8 млн единиц, то в этом году — 18,2 млн. Просели на 69% и поставки мобильных телефонов, отгружено было 10 млн единиц.

Источник: gizchina