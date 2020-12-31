Названы лучшие камерофоны 2020 года

446

Специалисты DxOMark назвали смартфоны, которым нет равных в деле фото- видеовозможностей

Камера в смартфоне — это сродни приключению или лотереи и выбрать универсальное решение невозможно. Безусловно, производители стараются найти золотую середину, множат количество модулей для съемки в различных режимах или делают ставку на алгоритмы обработки. А иногда делают и то и другое.

Но у каждого из нас свой вкус, свое видение того, какой должна быть идеальная фоточка. И последнее не в последнюю очередь зависит от того, какие сюжеты мы снимаем чаще всего и как ведет себя камера смартфона в тех сценариях съемки, в которых мы предпочитаете ее использовать.

Но все же многим интересно знать, какие же смартфоны в числе фаворитов по части фотовозможностей. Это давно поняли ребята из DxOMark, которые вывели свои методы оценки, позволяющие им определять лучшие камерофоны на рынке. Подошел к концу 2020 год и эксперты DxO назвали лидеров уходящего года.

Лучшим в деле создания фото в любых условиях признан Huawei Mate 40 Pro+. Он особенно хорош для ночных снимков и здесь ему нет равных. Чего не отнять у смартфона так это то, что он умеет создавать детализированные, четкие и контрастные снимки, с широким динамическим диапазоном и минимальным количеством артефактов. На втором месте оказался iPhone 12 Pro Max и третьим стал Huawei Mate 40 Pro.

Если у вас в приоритетах съемка видео, то DxOMark утверждает, что лучшим тут является Huawei Mate 40 Pro. Ролики получатся яркими, с насыщенными цветами и богатой детализацией, имитируя картинку схожую с кинематографической. Чуть хуже, но очень достойно снимают видео iPhone 12 Pro Max и Mate 40 Pro +.

С портретами хорошо справляются Huawei Mate 40 Pro и Samsung Galaxy S20 Ultra, лучший ширик у Xiaomi Mi 10 Ultra и нет равных ему по части работы телеобъектива.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: dxomark