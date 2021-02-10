Названы лучшие смартфоны в мире iOS и Android

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iPhone 12 Pro Max лучший среди iOS-аппаратов, а в мире Android — Samsung Galaxy Note 20 Ultra вне конкуренции

Журнал Consumer Reports, который среди прочего делает обзоры смартфонов, огласил список лучших мобильных устройств в мире. Самым лучшим стал iPhone 12 Pro Max, который на $100 дороже iPhone 12 Pro, но при этом обладает лучшей автономностью, дисплеем с чуть большей диагональю и камерой с поддержкой 2,5-кратного зума. Но с другой стороны IPhone 12 Pro Max более громоздкий и тяжелый двуручный аппарат. Поэтому всем, кому не подходит большой смартфон, лучше обратить внимание на iPhone 12 Pro.

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Самым лучшим и высокопроизводительным Android-смартфонов назван Samsung Galaxy Note 20 Ultra. В числе сильных сторон смартфона отмечают дисплей, время автономной работы и стилус для комфортной работы с гаджетом. Титул лучшего бюджетного устройства получил OnePlus Nord N10 5G, а самым выносливым признали OnePlus Nord N100. Главным недостатком первой модели названо отсутствие поддержки высокодиапазонного 5G mmWave. А вот в числе недостатков обеих устройств OnePlus названы камеры, а сами смартфоны оказались в числе аутсайдеров по части и фото и видеосъемки среди всех аппаратов, которые прошли через руки журналистов Consumer Reports.

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В числе смартфонов, которые также предлагают продолжительное время работы назвали iPhone 12 Pro Max, из которого смогли выжать 41 час автономности и Samsung Galaxy A71 — 43 часа.

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Источник: phonearena