Названы самые недооцененные смартфоны 2021 года

690

Эти смартфоны так и стали бестселлерами

Сейчас наступает жаркая пора по части подведения итогов уходящего года. Вчера мы определили лучшие устройства 2021 года в сегменте до $500. А вот наши коллеги из издания Android Authority решили назвать самые недооцененные смартфоны. При составлении рейтинга они решили положиться на мнение пользователей и провели соответствующий опрос.

В опросе приняли участие более 1400 пользователей и большинство (35,09%) самым недооцененным смартфоном посчитали Sony Xperia 1 III. Напомним, что этот смартфон обладает 3,5 мм разъемом для наушников, OLED-панелью разрешением 4К с частотой обновления 120 Гц, 3,5 мм разъемом для наушников, слотом для карт microSD и телеобъективом с переменным фокусным расстоянием.

На второй строчке оказался Asus Zenfone 8, за который проголосовали 22,5% респондентов. Это компактный по современным меркам смартфон, получивший водозащиту и аудиоджек, а оценили его в $630. Замкнул тройку лидеров Vivo X70 Pro+ (14,7%), щеголяющий водонепроницаемостью, экраном разрешением QuadHD+ и беспроводной зарядкой.

Замкнули рейтинг самых недооцененных смартфонов по версии пользователей Samsung Galaxy A52s (11,74%), POCO F3 GT (7,59%) и Lenovo Legion Duel 2 (4,08%). Оставшиеся 4% респондентов отдали свой голос за Samsung Galaxy S21 Ultra, Sony Xperia 5 III и Xperia 10 III.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: androidauthority