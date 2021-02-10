Не анонс Galaxy S23 Ultra – что известно о смартфоне к презентации

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Презентация Samsung не за горами, уже 1 февраля нам покажут всю линейку флагманов.

Новые флагманы Samsung Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra дебютируют уже в начале февраля, а если вернее, то 1 февраля на презентации Galaxy Unpacked, об этом стало известно неделю назад, и новость эта пришла от самой компании Samsung. В этом году Samsung проводит презентацию раньше обычного и этому, по моему мнению, есть логическое объяснение.

Еще несколько лет назад компания удерживала технологическое лидерство в отрасли и конкурентам из поднебесной пользователи даже придумали оскорбительное прозвище "недофлагман". Вот почти все идеально, но то влагозащиты у них не было, то беспроводной зарядки, то набор камер с акцентом на количество, а не качество.

Но в последнее время китайские производители проделали огромную работу над ошибками и показали, что их смартфоны теперь нет никаких компромиссов. Используются топовые дисплеи, к слову производства той же Samsung, премиальные материалы корпуса, а их камеры в некоторых сценариях съемки заставляют флагманы корейцев стыдливо опускать глаза.

Конечно же, это не могло не сказаться на цифрах продаж и в Samsung это прекрасно понимают. Должен отметить, что и линейка Galaxy не стояла на месте. Очень большой труд был проведен с фирменной оболочкой, которая даже у ярых поклонников бренда вызвала постоянные претензии к своей работе. Пока это не уровень Pixel UI, но вопросов к ней стало значительно меньше, чем раньше. В топовой версии обещают новую камеру в 200 Мп. Впрочем, давайте рассмотрим новинки подробнее.

Технические характеристики:

В этом году Samsung решил установить процессор от Qualcomm на все аппараты вне зависимости от рынка. На мой взгляд это хорошая новость, потому что Snapdragon 8 gen 2 очень удачный чип и отказ от Exynos вряд ли кого сильно огорчит. Для тех, кто любит мериться попугаями в бенчмарках, этот камень набирает около 1.3 млн в Antutu.

Ценителям мобильного гейминга также понравится такой выбор производителя, потому что фирменные процессоры корейцев имели с играми определенные проблемы. Конечно же процессор отвечает за многие другие функции, такие как обработка изображений и видео, модем для звонков и бато другого, в чем Qualcomm себя зарекомендовал с лучшей стороны.

Относительно объемов памяти есть информация от инсайдеров, что младшая и Plus версии получат не менее 256 гб постоянной памяти и 8 гб оперативной. Старшая модель будет иметь 12 гигабайт оперативной памяти и топовую версию на 1 терабайт. Ну что мы хуже Apple, подумали инженеры и маркетологи Samsung, памяти много не бывает.

С аккумуляторами, в общем-то, без особых сюрпризов. По словам инсайдеров в базовой версии нас ждет аккум на 3900 мАч. В Plus версии пообещали 4700 мАч, а в Ultra 5000 мАч. Цифры конечно не впечатляют но для флагманов привычны, к сожалению поклонников мысли о "сделайте лучше потолще и с батареей на 8000" в этом году также ожидает разочарование.

Важно отметить, что S23 будет поддерживать беспроводную зарядку на 15 Вт, как и все остальные модели, а также обычную зарядку только на 25 Вт, что в целом аналогично тому, сколько устанавливали в S22 . Версии Plus и Ultra получат 45 Вт и 65 Вт соответственно. Глядя на скромные цифры мощностей зарядки на фоне новых рекордов конкурентов в этом направлении, в голове сразу возникает вопрос, а чего так мало?

Моя субъективная оценка в этом есть две причины. Первая, это то, что компания Apple, которую Samsung считает основным своим конкурентом, также не очень спешит наращивать мощность и скорость заряда у своих iPhone. Вторая, это печально известная история с горящими аккумуляторами Galaxy note 7, которая на долгие годы заставляет корейских инженеров перестраховываться в этом направлении, слишком дорого это обошлось в прошлом.





Дисплей:

В базовой версии Samsung S23 будет стоять экран с разрешением 2340 х 1080 пикселей, 422ppi, 48-120 Гц, Dynamic Amoled с защитой Gorilla Glass Victus 2, а размеры – 6.1 дюйма. Пиковая яркость у всех моделей будет до 1750 нит. Но инсайдеры утверждают, что это новая разработка Samsung, а не прошлогодний E5, который имел именно характеристики.

S23 Plus может похвастаться размером 6.6 дюйма, разрешением 2340 х 1080 пикселей, 390ppi, 48-120 Гц, Dynamic Amoled с той же защитой Gorilla Glass Victus 2.Ultra версия получит 6.8 дюйм, 4-8 дюйм, 4-8 дюйм. 120 Гц, Dynamic Amoled и защита Victus 2. Интересно что показатель яркости уступает Xiaomi 13 Pro у которого установлен дисплей E6 и составляет 1900 нит.

Немного удивительно что лидер отрасли производящий экраны не имеет лучших характеристик, но не будем спешить с выводами. Информация предварительная и не всегда цифры на бумаге соответствуют действительности, надо смотреть вживую и тогда уже делать окончательный итог.

Дизайн:

Относительно внешнего вида в этом году изменения минимальны. Блок камер и основные элементы остались почти без изменений. Традиционно в магазинах будет представлено 4 цвета: бежевый, розовый, черный и зеленый. А вот на официальном сайте в ограниченных странах можно будет заказать модель более оригинально, по мнению инсайдера Ross Young мы увидим такую экзотику: красный, светло-синий, светло-зеленый и фиолетовый. В общем, и прошлогодний дизайн был одной из сильных сторон линейки и отсутствие существенных изменений не вызывает отрицательных эмоций.

Как говорится, когда и так хорошо работает лучше не трогать. Недавно появились живые фото новинок одного из розничных магазинов, на них мы можем увидеть как будет выглядеть коробка девайса.





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Камера:

Самым большим аппаратным обновлением, которое появится в новом флагмане S23 Ultra, это новейший детектор основной камеры с 200 МП. Будет установлен датчик HP3 или HP5, подробно неизвестно. Также инсайдеры заявили, что в телефоне будет "ночное зрение" - таким образом они намекают, что смартфон очень хорошо фотографирует в темноте. Недавние живые фото подтвердили возможность съемки видео 8К со скоростью 30 к/с. Младшая модель и Plus версия получат модуль основной камеры на 50 МП, подробности которого неизвестны.

Таблица с характеристиками:

Характеристики: S23 S23 Plus S23 Ultra Процессор: Snap 8 gen 2 Snap 8 gen 2 Snap 8 gen 2 RAM 8 8 8/12/16 встроенная память 256 256/512 256/512/1TB Батарея 3900 мАч (25 Вт) 4700 мАч (45 Вт) 5000 мАч (65 Вт) Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (15 Вт) Да (15 Вт) Дисплей 6.1/2340х1080/E5/48-120Гц 6.6/2340x1080/E5/48-120Гц 6.8/3080х1440/E5/1-120 Гц PPI 422 390 500 Размеры 167гр, 146,3 x 70,9 x 7,6 мм 195гр, 157,4 х 75,8 х 7,6 мм; 233гр, 163,4 х 78,1 х 8,9 мм; Основная камера 50 МП 50 МП 200 МП OS Android 13/OneUi 5.1 Android 13/OneUi 5.1 Android 13/OneUi 5.1

Цены и выводы:

Предыдущие цены в США на всю линейку:

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Galaxy S23 8/256 ГБ: 849 долларов;

Galaxy S23 Plus 8/256 ГБ: 1049 долларов;

Galaxy S23 Ultra 8/256 ГБ: 1249 долларов;

Galaxy S23 Ultra: 12/512 ГБ: 1349 долларов;

Galaxy S23 Ultra 12 ГБ/1 ТВ: 1499 долларов.

Нельзя сказать, что на фоне линейки S22 новинки этого года выглядят прорывом, но в некоторых аспектах есть значительные шаги вперед. Использование чипа Qualcomm должно значительно улучшить производительность в ингах и повседневных сценариях использования.

Также опыта предыдущих лет версии на Snapdragon имели лучшую автономность и алгоритмы съемки фото и видео. Новая камера сулит космическое качество зума и ночной фотографии. В общем, это очень достойное продолжение флагманской линейки смартфонов и Samsung с ее помощью сможет закрепиться в топе продаж Android флагманов. Хотя, как всегда все будет понятно, когда мы увидим цифры квартального отчета продаж. А как вы считаете ожидает ли успех этой серии S23, пишите в комментариях.

Источники: gizmochina , gizchina