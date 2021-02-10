Не берите трубку из номеров телефона. Как защититься от мошенников из Call-центров

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Друзья, а вы знаете, на какие телефонные номера лучше не отвечать, чтобы защититься от мошенников? Есть определенные категории телефонных номеров, звонок из которых нужно просто проигнорировать. Злоумышленники уже много лет используют телефонную связь для своих нечестных целей и нужно постоянно быть настороже, чтобы не попасться на их крючок.

НЕ БЕРИТЕ ТРУБКУ С ЭТИХ НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНА. КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ МОШЕННИКОВ С CALL-ЦЕНТРОВ﻿﻿

Первое, что должно вас насторожить – это когда звонят по телефону из иностранных номеров. Распознать такой номер легко: у него не украинский код +380, а, например, +49, если звонят из Германии. Многие мошенники находятся именно за границей, и в случае необходимости вам будет сложно привлечь их к ответственности в соответствии с нашим законодательством.

Также зарубежные звонки стоят недешево, и просто так вряд ли кто-нибудь будет звонить по телефону.

Следующее – это короткие номера по типу 700 или 800. Такая цифровая комбинация сразу бросается в глаза, потому что можно понять, что вам звонит не просто какой-то человек.

Короткие номера очень часто используются мошенниками, а также звонят коммерческие организации и различные интернет-магазины. Поэтому, если вы не ожидаете звонка из магазина или банка, то просто не берите трубку.

Но не нужно расслабляться, даже когда звонят по стандартному украинскому номеру. Обязательно обратите внимание на код оператора.

К примеру, Водафон использует коды 050, 099, 066, 095, а Киевстар – 067, 068, 096, 097 и 098. Эти коды не вызывают подозрения, а вот когда вы видите +3800 – это уже подозрительно. Опять же, или это какая-нибудь коммерческая организация, или злоумышленники.

И последнее – никогда не отвечайте на незнакомые номера в мессенджерах. Мошенники очень часто используют приложения типа Вотсапа или Вайбера, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации.

Если вы все-таки ответили на звонок, просто молча выслушайте человека и не сообщайте ему никакие личные данные, даже имя и фамилию. Не говоря уже о данных банковских карт и адресе проживания. Также не говорите «Да» на какие-то задаваемые вопросы, потому что потом ваш ответ может использоваться не по назначению.

Соблюдайте эти меры в безопасности, и все будет в порядке.﻿

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https://andro-news.com/ru/news/cey-smartfon-hochut-vsi-topovi-harakteristiki-za-kopiyki.html