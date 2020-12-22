Не хочу жениться, а хочу Xiaomi Mi 10T Pro

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Компания подарила Xiaomi Mi 10T Pro только бы парень не отказывался сочетаться браком

Немалый креатив проявил вице-президент и глава подразделения Xiaomi в Индии Ману Кумар Джайн. С «барского плеча» он подарил одному из поклонников компании Xiaomi Mi 10T Pro. А причиной для щедрого подарка стал тот факт, что молодой человек отказался жениться до тех пор, пока не получит новенький смартфон.

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А началась история с поста Ми Фан Камаль Ахамад, который он опубликовал в Twitter. В нем он сообщил, что не женится до тех пор, пока не получит новый Xiaomi Mi 10T Pro. Естественно, по «случайному» стечению обстоятельств этот пост попал на глаза Ману Кумар Джайн. И он решил помочь парню пойти под венец и преподнес в дар Xiaomi Mi 10T Pro. Свой поступок он решил придать широкой огласке, заявив, что теперь ничего не мешает парню жениться. А также прорекламировал продукт, заявив, что сейчас эта модель лучшая флагманская на территории Индии и стоит испытать возможности 108 Мп камеры, а потом поделиться своими впечатлениями со всеми.

Вот такой «креатив» проявил глава индийского подразделения Xiaomi. Сама история смахивает на пиар и попытку таким странным способом продвигать продукт на рынке. Но цель прилечь внимание достигнута. Средства массовой информации растиражировали историю о странной выходке индийского парня.

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Источник: twitter