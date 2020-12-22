Официально: названа дата презентации Xiaomi Mi 11

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Xiaomi готова на высокой ноте закончить год нынешний, представив 28 декабря флагманскую линейку Xiaomi Mi 11

Предсказания даты презентации Xiaomi Mi 11, в которых наперебой соревновались инсайдеры, оказались почти верными. После множества слухов и утечек, которыми традиционно окружены мероприятия Xiaomi, подтверждение поступило от самой компании.

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Зимний ивент, в рамках которого состоится презентация серии Xiaomi Mi 11 состоится 28 декабря, на день раньше, чем предсказывали техно-шпионы. Ожидается, что нам покажут парочку флагманов: Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro. Есть еще робкие предсказания о возможном дебюте Xiaomi Mi 11 Pro+, к которым стоит отнестись с большой долей скепсиса.

По слухам, оба смартфона получат OLED-панели с частотой обновления 120 Гц, платформу Snapdragon 888, от 8 Гб оперативной памяти и от 128 Гб постоянной, а также быструю зарядку мощностью 55 Вт. Базовая версия серии получит батарейку емкостью 4780 мАч, а «прошка» — 4970 мАч. Основная камера Xiaomi Mi 11 предложит три объектива 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп, а у Xiaomi Mi 11 Pro набор датчиков будет поинтереснее: 50 Мп + 48 Мп + 20 Мп + 12 Мп.

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Ожидается, что в Китае за базовую версию будут просить от $612, тогда как за Xiaomi Mi 11 Pro могут запросить от $811.

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Источник: toutiao