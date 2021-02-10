Не Meizu 18 и Meizu 18 Pro едиными. Грядут новинки от Meizu

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В этом году Meizu выпустит еще один флагман и субфлагман

Meizu пережила непростые для себя годы с 2017 по 2019. Компания оказалась в зоне турбулентности из-за финансовых проблем и неудачного выпуска флагманов серии Meizu 7. Производитель понемногу справился с проблемами и не в последнюю очередь за счет государственных средств. Meizu выстояла и продолжила выпуск смартфонов.

Правда, сам смартфонный бизнес «схлопнулся» до уровня поштучного выпуска устройств, плодить полноценный модельный ряд устройств у компании нет сил и средств. Еще в начале года Meizu заявила, что в этом году она ограничится анонсом только двух смартфонов — Meizu 18 и Meizu 18 Pro. Но, возможно, компания пересмотрела собственные планы.

Ожидается, что свет увидят еще два смартфона, один из которых флагманского уровня и он вполне может стать частью серии Meizu 18. Предполагается, что это будет аппарат с платформой Snapdragon 888+. Он вполне может стать чуть прокаченной версией Meizu 18 Pro. Другой дебютант должен получить чипсет Snapdragon 870 или Dimensity 1200.

Увы, это вся информация о новинках. Если этим смартфонам суждено дебютировать, то ближе к релизу инсайдеры расскажут больше о них.

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Источник: gizmochina