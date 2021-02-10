Не пропусти шанс купить выгодно Realme C21, Redmi Note 9 и TWS-наушники Redmi AirDots 3

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На просторах интернет-магазинов отыскали скидки Realme C21, Redmi Note 9 и TWS-наушники от Redmi

Никто не станет спорить, что главная ценность скидок — экономия денежных средств. Мало кто откажется от возможности приобрести желаемый товар по наименьшей цене, исключения могут быть среди толстосумов и товаров премиум-класса. Скидки, распродажи и промокоды как раз и являются инструментами, позволяющими совершать покупки выгодно.

Но осложняет ситуацию то, что мы не всегда можем на постоянной основе следить за тем, что продавцы продают какой-то товар по меньшей цене. А если брать во внимание, что таких магазинов огромное множество, то уследить за всем задача не из простых. Поэтому важно вовремя узнавать, что где-то действуют скидки, позволяющие покупать выгодно. Хотите постоянно знать о том, что где-то скинули ценник на какой-то товар? Добро пожаловать в Telegram‑канал Andro price, который практически ежедневно информирует о скидках. Ниже — три актуальных предложения сегодняшнего дня.

Xiaomi Redmi TWS - наушники-вкладыши

НОВИНКА!

Характеристики: AirDots 3, Hybrid driver, aptX, Bluetooth 5.2, автоном. 30ч, IPX4

Цена: $37,99 - https://lite.al/41oaV1

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Realme C21

НОВИНКА!

Характеристики: Helio G35, 6.5" HD+, камера 13 Мп, 5000мАч, 4/64 Гб

Цена: $148,39 - https://lite.bz/P3bXS

Промокод "ILOVEREALME"

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Xiaomi Redmi Note 9

Характеристики: Helio G85, MIUI, дисплей 6.53" FHD+, 5020 мАч, 3/64 Гб NFC

Цена: RU $146,78/UA $148,89 - https://lite.al/CTO0dK

Промокод "ESPMT5"

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