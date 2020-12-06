Не спешите с выводами. Экстерьер Xiaomi Mi 11 Pro может быть иным

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В сеть попали изображения чехла, демонстрирующего исполнение «спинки» Xiaomi Mi 11 Pro

Все прежние изображения Xiaomi Mi 11 должны быть разорваны в клочья и выброшены в корзину. Появились предсказания, что в плане дизайна основной камеры все будет не так. Якобы компания не стала создавать такое «убожество», где блок основной камеры квадратный и с закругленными краями.

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Как доказательство того, что выглядеть Xiaomi Mi 11 Pro будет иначе, в сеть слили изображение чехла, который предназначен для защиты будущего флагмана. Он дает представление, что задняя панель получит прямоугольный блок из четырех модулей, но ориентирован он будет по горизонтали. В итоге три датчика, включая перископический заняли верхний ряд, а ниже вынесли еще один модуль и светодиодную вспышку.

И в этот раз также стоит скептически отнестись к изображению Xiaomi Mi 11 Pro. Его достоверность не подтверждена и риск столкнуться с очередным фейком очень велика. Хотя есть те, кто уверяет, что компания может развести Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro не только по набору датчиков сзади, но и по оформлению самой камеры. Якобы «квадрат» достанется Xiaomi Mi 11, а «прошка» предложит прямоугольную площадку.

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Активно бродят слухи, что анонс серии Xiaomi Mi 11 пройдет в конце декабря и по мере его приближения в сети будет появляться все больше информации о новинках. Нас ждет еще немало сливов, где будут демонстрировать их дизайн. Как показывает опыт, более достоверные появятся ближе к релизу, поэтому не будем спешить с выводами по части внешнего исполнения Xiaomi Mi 11.

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Источник: mydrivers