Redmi готовы выпустить глобальный вариант нового Redmi Note 9 4G

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Глобальная версия Redmi Note 9 4G должна выйти под названием Redmi 9 Power.

После выхода новых смартфонов линейки Redmi Note 9 почти сразу пошли слухи о том, что компания готова выпустить глобальный вариант Redmi Note 9 4G на глобальном рынке. Похоже, это случится совсем скоро.

Согласно новому слуху, если планы резко не изменятся, суббренд Xiaomi покажет глобальную версию самого бюджетного смартфона новой линейки уже 15 декабря. Презентация пройдет в Индии, а сам смартфон будет иметь название Redmi 9 Power.

Cогласно утечкам и слухам, новое устройство станет обычным ребрендингом Redmi Note 9 4G. Интересно, что недавно выпущенный Poco M3, смартфон еще одного суббренда Xiaomi, тоже можно считать одним из вариантов Redmi Note 9 4G – у них практически одно и то же железо.

Напомним характеристики Redmi Note 9 4G. В бюджетник установлен 6,53-дюймовый IPS-экран с разрешением FullHD+. Сердцем устройства является чипсет Snapdragon 662, которому помогает 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. Питает устройство аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт.

Главный датчик блока основной камеры имеет разрешение 48 Мп, а для селфи-снимков производитель предусмотрел 8-мегапиксельную фронталку. Redmi Note 9 4G работает на MIUI 12 из коробки на базе Android 10.

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В Китае смартфон оценивается в 153 доллара по текущему курсу, но, по слухам, глобальную версию могут оценить даже ниже. Подтверждение этим слухам мы можем увидеть чуть позже.

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Источник: Gizmochina



https://andro-news.com/news/studiya-warner-bros.-budet-vypuskat-svoi-novye-filmy-odnovremenn.html Студия Warner Bros. будет выпускать свои новые фильмы одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max(в Адм. панель)