Камеры Huawei P50 и Huawei P50 Pro обойдутся без рекордного зума

663

Появились подробности о камерах

Решение выпустить линейку Huawei P50, несмотря на непростые времена, выглядит отчаянным и смелым шагом. Тем интереснее будет посмотреть, что в итоге у компании получилось и уже 29 июля мы узнаем, сколько моделей в итоге получит новая серия и каким характеристиками их наделят. Напомним, что семейство Huawei P50 должно было выйти весной, но задержалось до июля.

Самое главное, что хочется узнать о новинках — принесут ли они очередную революцию в область мобильной фотографии. Делать выводы можно будет по итогам реальных тестов камер смартфонов, а сегодня мы можем рассказать ряд деталей о них благодаря инсайдерам.

Так, им удалось раздобыть информацию, что камера Huawei P50 получит маркировку VARIO-SUMMILUX-H1:1,6-3,5 13-90ASPH. Эта аббревиатура означает, что основной датчик получит светосильную оптику f/1.6 и диапазон фокусных расстояний будет варьироваться в диапазоне от 13 мм (широкоугольный датчик) до 90 мм (телеобъектив, 3,5-кратный зум).

Читать также: Kirin 9000 на исходе. Серию Huawei P50 переведут на чип Qualcomm ﻿

У Huawei P50 Pro камера будет VARIO-SUMMILUX-H1:1,8-3,4/18-125ASPH. Диафрагма ключевого сенсора составит f/1.8, фокусное расстояние будет от 18 мм (ширик) до 125 мм (телефото объектив, 5-кратный зум). Если эти сведения достоверны, то слухи о том, что «прошка» предложит 10-кратный зум не подтвердятся.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿

Источник: telegram