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﻿Недорогие смартфоны в 2021 году от Xiaomi: наш топ за свои деньги﻿

Смартфоны до 150$

Смартфоны до 250$

Смартфоны до 350$

Смартфоны до 500$

Видеогайд по выбору





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Кто-то сразу может возразить, мол, почему только Xiaomi? Неужели это лучший выбор? Да, на рынке полно других производителей, как например, Samsung, Oppo, Vivo, Realme и т.д. Но, будем честными, читать сравнение всех брендов у вас не хватит терпения. А если учесть, что на рынке присутствуют такие названия, как Ulefone, Umidigi или Doogee, и их тоже кто-то покупает, то Xiaomi– это золотая середина.

Выбор большой – смартфоны на любой кошелек

Всего за несколько месяцев компания Xiaomi выпустила множество смартфонов. Трудно представить, что будет еще через пару лет! На каждое изменение характеристик будет по несколько моделей: один с камерой на 48Мп, другой с камерой на 64Мп; один со Snapdragon 870, другой со Snapdragon 860; один с корпусом из стекла, другой с пластиковым; стерео есть, стерео нет… И это все еще в разных вариациях по памяти.

Короче, жесть, что будет в голове у человека, задумавшегося о покупке недорогого смартфона. Давайте пока остановимся на том, что есть на сегодня из новинок и разобьем их на ценовые категории. На самом деле предложений только от Xiaomi в продаже очень много. Но мы для вас отобрали самые интересные из них. Итак, на нашем «операционном столе» имеем 10 недорогих моделей Xiaomi.

Смартфоны до 150$

В начальной весовой категории соревнуются два товарища: Redmi Note 9 vs Poco M3. Самым весомым аргументом при выборе между ними может быть наличие модуля NFC только у одного из них – Redmi Note 9. Если для вас важна возможность бесконтактной оплаты, то проходите мимо Poco M3. Еще отличия в корпусе – у Poco он сделан из пластика под кожу, а это уже на любителя. В остальном же Поко выигрывает у «редмика»: по процессору, аккумулятору, наличию стереозвука.

По цене отличия небольшие: если брать у китайских продавцов с Алиэкспресс, то за Редми Ноут 9 просят около 130$, а за поко м3 – 150$. Сравнительные характеристики и цены уже на нашем рынке ниже.

Большим плюсом обоих смартфонов будет то, что проблемы, которые у них присутствовали на старте продаж, уже решены обновлениями, или решение можно найти в интернете.

Смартфоны до 250$

В этой категории потягаются между собой: Poco X3, Poco X3 Pro и Redmi Note 10. И здесь, на первый взгляд, ощущается явный фаворит – это Poco X3 Pro. Он обладает мощнейшим процессором Snapdragon 860 и «быстрой» памятью.

Если сравнить между собой две модели от Poco, то у X3 Pro чуточку получше выглядит пластик крышки, но слабее камеры. Тут уже, как говорится – кому что, все довольно относительно. Его цена в Китае начинается с 250$ с учетом скидок, то есть это прямо под потолок нашего бюджета. Его младший брат, X3 (версия с NFC), с такой же памятью стоит 227$.

Redmi Note 10 будет иметь своих поклонников за счет меньших габаритов, приятных материалов и элегантного внешнего вида, а также AMOLED-дисплея (привет, ШИМ!). Процессор здесь вообще не игровой, но потянет все повседневные задачи. Одно огорчает, при чем серьезно, это ПО. Настолько проблемного софта давно не встречалось у смартфона. Да, есть надежда, что все исправится и наладится с обновлениями, но пока этот факт остается. Хотя, многие владельцы пользуются и горя не знают.

Купить Редми Ноут 10 можно за 225$, но оперативной памяти за эти деньги вы получите меньше – всего 4Гб.

Смартфоны до 350$

В этой группе на звание вашего любимчика будет 4 претендента: Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Mi 11 lite, Xiaomi Mi 10T lite и Poco F3. Последний – реальный топ в этой категории. У него отличный AMOLED-экран с частотой 120Гц, красивый корпус с приятными материалами и производительное железо (процессор Snapdragon 870). Но это, если не учитывать одно «но». Мы уже не раз подчеркивали его слабую камеру. Вроде бы, на бумаге все не так плохо, но на практике она показывает отвратительные результаты. Цена за Poco F3 будет уместна только на рынке Китая.

Если вам все-таки важна камера в смартфоне, то предлагаем остановиться на Redmi Note 10 Pro. Это самая сбалансированная модель из оставшейся тройки. Материалы, экран, камера и автономность на достойном уровне, а вот процессор из среднего звена. Его производительности недостаточно даже для полноценной поддержки частоты обновления экрана 120Гц. Но еще учтите проблемный датчик приближения во время разговора.

Для тех, кому важна производительность, стоит присмотреться к Mi 10T lite. У него процессор мощнее, чем у «редмика» и Mi 11 lite. Камера его тоже выдает неплохие снимки. Он имеет оригинальную расцветку и круглый блок камер, но его размеры не для всякой руки. Плюс ко всему у него одного из четверки IPS-матрица, хоть и достаточно качественная.

Mi 11 lite – это король габаритов, на него стоит обращать внимание тем, кто ценит эргономику, не переносит больших размеров в руке. Он вполне компактен по современным меркам. Да и к тому же этот смартфон может похвастаться приятным AMOLED-экраном и качественным звуком. Для сравнения ниже приведены цены у местных ритейлеров.

Смартфоны до 500$

Выбираем среди номинантов на премию «Лучшего из лучших Xiaomiдо 500$». Заявили свое участие: снова Poco F3, Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 11i (он же Redmi K40 Pro). Здесь все не очень однозначно. Вроде бы снова свет клином сходится на Poco. Его все основные плюсы уже описаны ранее. Но как только мы вспоминаем его камеру, хочется отложить его в сторонку и перейти к другому претенденту.

Xiaomi Mi 10T имеет большое преимущество по качеству фотоснимков и записи видео. Процессор примерно такой же по производительности, как у Poco F3, автономность тоже плюс-минус на одном уровне (разные по емкости аккумуляторы, но и разные по энергоэффективности дисплеи).

Если упомянуть Xiaomi Mi 11i, то это почти точная копия Poco F3. Отличия заключаются в узоре под дамасскую сталь на тыльной крышке, улучшенной камере и более производительном процессоре Snapdragon 888.В играх эти два смартфона показывают примерно одинаковые результаты, так что преимуществом по железу лучше пренебречь. Ценник же за Mi 11i (а точнее за его процессор) сразу стремится на несколько ступеней вверх, а это как минимум на 120$ дороже… Но даже если вы захотите его приобрести, то учтите, что на наш рынок его пока не поставили. Он доступен только в Китае без глобальной прошивки по цене от 630$.

Видеогайд по выбору смартфона

Ну а тех, кто все же настроен не покупать Xiaomi, в скором будущем ждет статья о том, какой недорогой Samsung выбрать в 2021 году.

Всем добра и да пребудет с вами Андроид!﻿