Недорогой POCO M5 становится еще более доступным со скидкой – 11.11 за 3 291
Доступное может быть еще доступнее
На большой распродаже 11.11 недорогой смартфон POCO M5 можно купить еще дешевле. Эта модель сочетает элегантный дизайн, приятные тактильные ощущения благодаря рельефной задней поверхности, хороший экран, камеру и производительность.
Смартфон имеет экран IPS с диагональю 6,58”, разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц. Глаза ощущают комфорт, интерфейс работает плавно.
Восьмиядерный процессор Mediatek Helio G99 с частотой 2,2 ГГц обеспечивает приемлемую скорость работы. Смартфон имеет модификации 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти.
Камера 50 МП f/1.8 обеспечивает приятные кадры при хорошем освещении. Однако не стоит ждать отличных результатов в затемнении.
Аккумулятор POCO M5 на 5000 мАч позволяет смартфону автономно работать 1,5 дня. Приобрести телефон можно по ссылке:
POCO M5 – 3 291 грн (цена 11.11)
Прибавляйте в корзину уже сейчас, оплачивайте 11 ноября и получите персональную скидку в день распродажи. Все актуальные предложения и суперскидки можно найти в нашем Telegram:
Промокоды и актуальные предложения огромной распродажи 11.11 на Aliexpress можно найти по ссылке:
Распродажа 11.11 на Алиэкспресс: Лучшие предложения от Andro News
Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город в Украине можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке: