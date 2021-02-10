Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Недорогой POCO M5 становится еще более доступным со скидкой – 11.11 за 3 291

Недорогой POCO M5 становится еще более доступным со скидкой – 11.11 за 3 291

09.11.2023 45 0

Доступное может быть еще доступнее

На большой распродаже 11.11 недорогой смартфон POCO M5 можно купить еще дешевле. Эта модель сочетает элегантный дизайн, приятные тактильные ощущения благодаря рельефной задней поверхности, хороший экран, камеру и производительность.

 

POCO M5


Смартфон имеет экран IPS с диагональю 6,58”, разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц. Глаза ощущают комфорт, интерфейс работает плавно.

 

POCO M5


Восьмиядерный процессор Mediatek Helio G99 с частотой 2,2 ГГц обеспечивает приемлемую скорость работы. Смартфон имеет модификации 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти.

 

POCO M5


Камера 50 МП f/1.8 обеспечивает приятные кадры при хорошем освещении. Однако не стоит ждать отличных результатов в затемнении.

 

POCO M5


Аккумулятор POCO M5 на 5000 мАч позволяет смартфону автономно работать 1,5 дня. Приобрести телефон можно по ссылке:

 

POCO M5﻿ – 3 291﻿ грн (цена 11.11)

 

Прибавляйте в корзину уже сейчас, оплачивайте 11 ноября и получите персональную скидку в день распродажи. Все актуальные предложения и суперскидки можно найти в нашем Telegram:

 

Android-price (Aliexpress)

 

Промокоды и актуальные предложения огромной распродажи 11.11 на Aliexpress можно найти по ссылке:

 

Распродажа 11.11 на Алиэкспресс: Лучшие предложения от Andro News

 

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город в Украине можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

 

Как заказывать посылки с Aliexpress

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 09.11.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Недорогой POCO M5 становится еще более доступным со скидкой – 11.11 за 3 291