Недорогой POCO M5 становится еще более доступным со скидкой – 11.11 за 3 291

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Доступное может быть еще доступнее

На большой распродаже 11.11 недорогой смартфон POCO M5 можно купить еще дешевле. Эта модель сочетает элегантный дизайн, приятные тактильные ощущения благодаря рельефной задней поверхности, хороший экран, камеру и производительность.



Смартфон имеет экран IPS с диагональю 6,58”, разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц. Глаза ощущают комфорт, интерфейс работает плавно.



Восьмиядерный процессор Mediatek Helio G99 с частотой 2,2 ГГц обеспечивает приемлемую скорость работы. Смартфон имеет модификации 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти.



Камера 50 МП f/1.8 обеспечивает приятные кадры при хорошем освещении. Однако не стоит ждать отличных результатов в затемнении.



Аккумулятор POCO M5 на 5000 мАч позволяет смартфону автономно работать 1,5 дня. Приобрести телефон можно по ссылке:

POCO M5﻿ – 3 291﻿ грн (цена 11.11)