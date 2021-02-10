Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Недорогой Xiaomi Redmi 13C со значительной скидкой прямо после релиза – всего за 3 889

Недорогой Xiaomi Redmi 13C со значительной скидкой прямо после релиза – всего за 3 889

14.12.2023 57 0

Новое поколение ультрабюджетников ﻿﻿Xiaomi

Только выпущенный стильный и недорогой смартфон Xiaomi Redmi 13C получил скидку на старте. У телефона большой экран с частотой 90 ГЦ, камера на 50 МП и аккумулятор на 5000 мАч. Сейчас уникальный шанс получить скидку $25 на Redmi 13C от продавца.

 

Redmi 13C


IPS-экран Redmi 13C имеет диагональ 6,74”, разрешение 720 x 1600 и частоту обновления 90 Гц. Дисплей с максимальной яркостью 600 болт занимает 84% передней панели.

 

Redmi 13C


Redmi 13C оснащен основной камерой на 50 МП f/1.8, 28mm, обеспечивающей неплохие фото и съемки видео в 1080p@30fps. Также имеется макромодуль на 2 МП. Камера для селфи на 8 МП f/2.0 также поддерживает 1080p@30fps.

 

Redmi 13C


Смартфон поддерживает современный стандарт беспроводной связи Wi-Fi ac. Bluetooth 5.3 обеспечит высокую скорость передачи данных, качественный звук и низкое энергопотребление. NFC позволит использовать смартфон для платежей.

 

Redmi 13C


Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 18 Вт.﻿Купить смартфон с купоном от продавца на $25 можно по ссылке:

 

Xiaomi Redmi 13C﻿﻿4 /128Gb﻿ – 9 873,97 грн

 

Все актуальные предложения и суперскидки можно найти в нашем Telegram:

 

Android-price (Aliexpress)

 

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город в Украине можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

 

Как заказывать посылки с Aliexpress

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 14.12.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Недорогой Xiaomi Redmi 13C со значительной скидкой прямо после релиза – всего за 3 889