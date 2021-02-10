Недорогой Xiaomi Redmi 13C со значительной скидкой прямо после релиза – всего за 3 889

57

Новое поколение ультрабюджетников ﻿﻿Xiaomi

Только выпущенный стильный и недорогой смартфон Xiaomi Redmi 13C получил скидку на старте. У телефона большой экран с частотой 90 ГЦ, камера на 50 МП и аккумулятор на 5000 мАч. Сейчас уникальный шанс получить скидку $25 на Redmi 13C от продавца.



IPS-экран Redmi 13C имеет диагональ 6,74”, разрешение 720 x 1600 и частоту обновления 90 Гц. Дисплей с максимальной яркостью 600 болт занимает 84% передней панели.



Redmi 13C оснащен основной камерой на 50 МП f/1.8, 28mm, обеспечивающей неплохие фото и съемки видео в 1080p@30fps. Также имеется макромодуль на 2 МП. Камера для селфи на 8 МП f/2.0 также поддерживает 1080p@30fps.



Смартфон поддерживает современный стандарт беспроводной связи Wi-Fi ac. Bluetooth 5.3 обеспечит высокую скорость передачи данных, качественный звук и низкое энергопотребление. NFC позволит использовать смартфон для платежей.



Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 18 Вт.﻿Купить смартфон с купоном от продавца на $25 можно по ссылке:

Xiaomi Redmi 13C﻿﻿4 /128Gb﻿ – 9 873,97 грн