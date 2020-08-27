Недорогой робот-пылесос ILIFE V50 можно купить еще дешевле

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Полезный гаджет ILIFE V50 доступен по скидке





Роботы-пылесосы уже достаточно давно перестали быть экзотикой. Да, и по цене они уже не слишком дорогие. ILIFE V50 одна из бюджетных моделей, которая легко и без усилий поможет содержать ваш дом или офис в чистоте. У него есть все, чтобы быстро и эффективно провести сухую уборку. Конечно, есть модели с большей мощностью всасывания, большей функциональностью и проходимостью, но и стоят они раза в два дороже.

Обычная цена ILIFE V50 в интернет-магазине Smart Lite составляет 7 453 рубля. Но сейчас проходит акция и устройство отдают за 6 163 рубля — это уже выгодная покупка, над которой можно задуматься. Но обратите внимание, что специальное предложение действует только до 29 августа, а, чтобы конечный ценник стал 6 163руб. необходимо использовать промокод BACK600.

Это простой и мощный робот-пылесос, который без проблем справится с мелким и крупным мусором. Высокопроизводительные фильтры позволят отловить мельчайшие частицы, снизят уровень аллергенов и сделают воздух в доме чище. Свободно маневрировать в помещении и объезжать препятствия ILIFE V50 помогают датчики и колеса. Питает его батарейка на 2600 мАч, а для мусора есть пылесборник объемом 0,3 л. Стоит пылесосу почувствовать, что он теряет заряд, он автоматически вернется на зарядную станцию и проведет там 4 часа, чтобы полностью восполнить заряд аккумулятора и вновь будет готов приняться за уборку.

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