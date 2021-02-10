Необычная задумка Xiaomi: поворотная подэкранная фронталка

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Xiaomi хочет, чтобы один из модулей основной камеры выполнял функции фронталки

Представьте: лицевая панель один сплошной дисплей, где глаз не «спотыкается» об отверстие или вырез под фронталку. Если нужно сделать селфи — можно активировать подэкранный селфи-модуль. Именно смартфон с таким исполнением фронтальной камеры мы ждем уже несколько лет. Пародию на такое исполнение селфи-камеры мы увидели в ZTE Axon 20, а от Samsung, Xiaomi и прочих компаний мы ждем в этом году действительно стоящего решения.

Но Xiaomi пошла дальше. По крайней мере, в своих фантазиях. Во Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) компания запатентовала интересную разработку. Патентная документация демонстрирует смартфон, обладающий подэкранной камерой.

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Она не самостоятельная единица, а входит в состав многомодульной тыльной камеры, которая оснащена поворотным механизмом. Активировав режим фронтальной камеры, один из модулей будет повернут или «отправлен» на лицевую панель и позволит сделать автопортрет. В оставшееся время он будет частью основной камеры на тыльной стороне. Это такой аналог выдвижной или поворотной камеры, но спрятанный внутри корпуса.

По задумке инженеров, такое решение должно позволить реализовать подэкранную камеру и сэкономить на количестве датчиков. Другое дело, что любые механические части требуют большего пространства внутри корпуса и есть вопросы к их надежности.

На данный момент, это лишь патент и нет понимания, насколько серьезно настроена компания на то, чтобы реализовать подобное решение. Его реализация задача не из простых и достаточно затратная. Компании нужно не только продумать и грамотно реализовать поворотный механизм, но и установить соответствующею матрицу с максимально прозрачным слоем в месте появления камеры.

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Источник: letsgodigital