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Необычная задумка Xiaomi: поворотная подэкранная фронталка

10.05.2021 797 0

Xiaomi хочет, чтобы один из модулей основной камеры выполнял функции фронталки

Представьте: лицевая панель один сплошной дисплей, где глаз не «спотыкается» об отверстие или вырез под фронталку. Если нужно сделать селфи — можно активировать подэкранный селфи-модуль. Именно смартфон с таким исполнением фронтальной камеры мы ждем уже несколько лет. Пародию на такое исполнение селфи-камеры мы увидели в ZTE Axon 20, а от Samsung, Xiaomi и прочих компаний мы ждем в этом году действительно стоящего решения.

 

Необычная задумка Xiaomi: поворотная подэкранная фронталка – фото 1

 

Но Xiaomi пошла дальше. По крайней мере, в своих фантазиях. Во Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) компания запатентовала интересную разработку. Патентная документация демонстрирует смартфон, обладающий подэкранной камерой.

 

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Она не самостоятельная единица, а входит в состав многомодульной тыльной камеры, которая оснащена поворотным механизмом. Активировав режим фронтальной камеры, один из модулей будет повернут или «отправлен» на лицевую панель и позволит сделать автопортрет. В оставшееся время он будет частью основной камеры на тыльной стороне. Это такой аналог выдвижной или поворотной камеры, но спрятанный внутри корпуса.

 

Необычная задумка Xiaomi: поворотная подэкранная фронталка – фото 2

 

По задумке инженеров, такое решение должно позволить реализовать подэкранную камеру и сэкономить на количестве датчиков. Другое дело, что любые механические части требуют большего пространства внутри корпуса и есть вопросы к их надежности.

 

На данный момент, это лишь патент и нет понимания, насколько серьезно настроена компания на то, чтобы реализовать подобное решение. Его реализация задача не из простых и достаточно затратная. Компании нужно не только продумать и грамотно реализовать поворотный механизм, но и установить соответствующею матрицу с максимально прозрачным слоем в месте появления камеры.

 

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Источник: letsgodigital

Xiaomi подэкранная камера
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.05.2021

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Необычная задумка Xiaomi: поворотная подэкранная фронталка

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