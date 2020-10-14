Netflix прекращает программу бесплатного пробного месяца в России и США

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Netflix убрал возможность подключить бесплатный пробный месяц использования сервисом.

Netflix убрал возможность для потенциальных абонентов в США протестировать услугу с помощью бесплатной пробной версии. Это подтвердили представители компании.

Сервис решил отменить данное предложение для абонентов, проживающих в США, уже в этом месяце, однако это происходит не впервые. Уже несколько лет в некоторых ключевых для Netflix рынках данная программа перестала быть актуальной – компания вовсю экспериментирует с размещением демо-версий определённых материалов, а также развивая свой YouTube-канал.

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После отмены бесплатной пробной версии Netflix собирается протестировать новые виды рекламных акций. Недавно компания запустила портал для бесплатного просмотра нескольких эпизодов своих самых популярных продуктов.

Страница выбора пробного периода Netlfix﻿ в США

Решение Netflix сильно отличается от привычной нам модели привлечения новых клиентов. По крайней мере, другие потоковые сервисы опираются именно на пробный доступ. Например, Apple только что продлила первоначальный бесплатный период для абонентов Apple TV Plus на три месяца - до февраля 2021 г.

Netflix продолжить искать другие способы построения своей абонентскую базы. Эти эксперименты продолжатся до 2021 года.

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Особенно грустно воспринимается эта новость в наших странах. На территории России пробный период уже не действует. Единственное, что вам могут предложить – небольшая скидка на выбранный пакет на один месяц. А далее – полная сумма. Скорее всего, в ближайших от России странах возможность подключения пробного периода также перестанет быть актуальной.

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Источник: The Next Web



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