Netflix решила добавить функцию Shuffle в свой плеер

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Для случаев, когда вы не знаете, что посмотреть, Netflix «выкатил» новую функцию выбора случайного фильма или сериала.





У всех у нас часто есть огромное желание посмотреть какой-нибудь фильм или сериал, а выбрать, на что именно потратить свое время никак не получается. Обычно в таких случаях мы пользуемся различными сайтами, типа Кинопоиска, или специально ведем отдельный список фильмов. Но Netflix решил упростить нам жизнь.

Для тех, кто пользуется сервисом в наших странах, приятно будет узнать, что компания запустила всемирное тестирование функции Shuffle – случайный выбор фильма или сериала на основе ваших предпочтений и истории просмотра.

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Делают это Netflix, естественно, скорее для себя – компании нужно, чтобы вы оставались на сервисе и смотрели, как можно больше. Но одно другому не мешает – а вдруг вы найдете для себя какую-то невероятно сильную документалку? Так как функция находится на стадии тестирования, работает она только на Smart TV.





Представитель Netflix пояснил: «Цель тестирования – облегчить пользователям поиск нового шоу или фильма». Компания планирует использовать результаты тестирования, чтобы окончательно внедрить в Netflix эту функцию.

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При нажатии кнопки «Shuffle Play», Netflix будет показывать вам сериалы или фильмы, близкие к вашим интересам: шоу, которые вы смотрели ранее, либо сохраненные в разделе «Мой список».

Кнопка «Shuffle Play», доступная по всему миру для определенной группы пользователей Netflix, отображается в одном из трех мест (или во всех трех сразу): под строкой профиля на начальном экране, в рекламной области на начальном экране профиля пользователя или на боковой панели ТВ-меню.





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Источник: TechCrunch



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