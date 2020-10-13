Один из основателей OnePlus решил покинуть свой пост в компании

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Карл Пей решил уйти из OnePlus, чтобы создать еще один бренд.

Интересные новости прилетели из офиса OnePlus. Соучредитель китайского производителя смартфонов Карл Пей покидает свой пост, чтобы создать новое предприятие. На данный момент, любая информация не более чем слухи, но они были косвенно несколько раз подтверждены самим Пеем.

Точно об этом мы сможем узнать совсем скоро – говорят, что Пей объявит об этом официально сразу после презентации OnePlus 8T.

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Карл Пей – известная личность в мобильной индустрии. Он работал с Питом Лау в течение последних восьми лет, разрабатывая концепт OnePlus, приводя производство в режим конвейера. Скорее всего, даже после ухода Карл будет плотно ассоциироваться с этим брендом, ведь именно благодаря ему он заполучил свою славу.

Конечно, в глазах среднестатистического покупателя OnePlus – не такая и известная компания, но «свои» люди (читаем – техногики) ценят этот бренд за инновации в разработке ПО, и многие, до недавнего времени, воспринимали OnePlus как единственную «адекватную» китайскую компанию.

Некоторые источники говорят, что Пей ушел из компании еще несколько недель назад. Возможно, на готовящейся презентации мы уже не увидим знакомое лицо.

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Многие фанаты знают Пея, как открытого, «незашоренного» человека. В своих соцсетях и во многих интервью он спокойно рассказывает про все производственные этапы OnePlus, выдает различные секреты, которыми представители других компаний обычно боятся бравировать.

Посмотрим, что же у него получится в будущем. Возможно, скоро на рынке появится новый интересный игрок.

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Источник: Phone Arena



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