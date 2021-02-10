Невероятная летняя распродажа на Aliexpress: Xiaomi, Realme, OnePlus и Redmi со скидкой до 30%

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Успейте заказать гаджеты по сладким ценам

На китайской торговой площадке Aliexpress периодически проходят распродажи, во время которых можно приобрести маленькие безделушки или серьезные гаджеты, такие как смартфоны или планшеты по очень привлекательной цене. многие люди до сих пор боятся заказывать товары из Китая, потому что считают, что их могут обмануть.

Именно поэтому мы создали специальный телеграмм канал andro-price (Aliexpress) , где публикуем лучшие предложения от проверенных и надежных продавцов, заказывая у которых можно быть спокойным. Ссылку на него я оставлю дальше по тексту:

andro-price (Aliexpress)

Кроме этого сейчас доступны специальные промокоды с дополнительными скидками, которые действуют на достаточно много предложений, обязательно проверяйте возможность применения промокодов перед оплатой, чтобы сэкономить еще больше:

JUL7 - $7 от $70

JUL10 - $10 от $100

JUL15 - $15 от $150

JUL40 – $40 от $300

Выбирайте лучшие предложения в нашем телеграмм канале или покупайте со скидкой то, что возможно лежало в вашей корзине и ждало своего времени. Срок распродажи ограничен, он продлится до 13 июля.

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город в Украине можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

Как заказывать посылки с Aliexpress﻿

Также следует иметь в виду, что при покупке товаров стоимостью более 150 Евро, на него может быть наложена пошлина в размере примерно 33% от суммы, превышающей 150 Евро. Удачных вам покупок и мирного неба над головой.

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