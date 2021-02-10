Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Невероятная летняя распродажа на Aliexpress: Xiaomi, Realme, OnePlus и Redmi со скидкой до 30%

Невероятная летняя распродажа на Aliexpress: Xiaomi, Realme, OnePlus и Redmi со скидкой до 30%

11.07.2023 93 0

Успейте заказать гаджеты по сладким ценам

На китайской торговой площадке Aliexpress периодически проходят распродажи, во время которых можно приобрести маленькие безделушки или серьезные гаджеты, такие как смартфоны или планшеты по очень привлекательной цене. многие люди до сих пор боятся заказывать товары из Китая, потому что считают, что их могут обмануть.

 

Невероятная летняя распродажа на Aliexpress: Xiaomi, Realme, OnePlus и Redmi со скидкой до 30% – фото 1

 

Именно поэтому мы создали специальный телеграмм канал andro-price (Aliexpress) , где публикуем лучшие предложения от проверенных и надежных продавцов, заказывая у которых можно быть спокойным. Ссылку на него я оставлю дальше по тексту:

 

andro-price (Aliexpress)

 

Невероятная летняя распродажа на Aliexpress: Xiaomi, Realme, OnePlus и Redmi со скидкой до 30% – фото 2

 

Кроме этого сейчас доступны специальные промокоды с дополнительными скидками, которые действуют на достаточно много предложений, обязательно проверяйте возможность применения промокодов перед оплатой, чтобы сэкономить еще больше:

 

JUL7 - $7 от $70

JUL10 - $10 от $100

JUL15 - $15 от $150

JUL40 – $40 от $300

 

Выбирайте лучшие предложения в нашем телеграмм канале или покупайте со скидкой то, что возможно лежало в вашей корзине и ждало своего времени. Срок распродажи ограничен, он продлится до 13 июля.

 

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город в Украине можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

 

Как заказывать посылки с Aliexpress﻿

 

Также следует иметь в виду, что при покупке товаров стоимостью более 150 Евро, на него может быть наложена пошлина в размере примерно 33% от суммы, превышающей 150 Евро. Удачных вам покупок и мирного неба над головой.

 

Читать также: Анонс Mediatek Dimensity 6100+: новый бюджетный чип, радость от которого длилась недолго

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 11.07.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Невероятная летняя распродажа на Aliexpress: Xiaomi, Realme, OnePlus и Redmi со скидкой до 30%