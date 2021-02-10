Невероятный смартфон realme 10 Pro+ можно приобрести за $200!!!

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Распродажа на Aliexpress и в интернет-магазине andro-price

Компания Realme уже в следующем месяце планирует выпустить обновление своей среднебюджетной линейки и мы уже видели первые шпионские фото Realme 11 и Realme 11 Pro. Именно поэтому продавцы начали активно распродавать остатки предыдущего поколения и очень удачную модель realme 10 Pro+ начали отдавать со значительными скидками.

Кратко напомню вам характеристики этого смартфона:

6,7″ AMOLED FHD+ дисплей с частотой обновления 120 Гц и скругленными краями. Сканер отпечатка пальца расположен под дисплеем, как и во флагманских моделях. Основная камера на 108 Мп создает очень качественные фото для своего класса.

Свежий процессор MediaTek Dimensity 1080 делает работу смартфона быстро и приятно, а также позволяет поиграть в любые современные игры на средних настройках графики. Батарея на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 67 Ватт в сочетании с энергоэффективным процессором и AMOLED дисплеем позволяет смартфону показывать отличные результаты в автономности и заряжаться менее чем на 40 минут.

В общем, смартфон является одним из лучших гаджетов за свои деньги, у нас на сайте есть подробный текстовый обзор , а также ролик с обзором на нашем YouTube канале.

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