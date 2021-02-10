В скором времени в магазине Google Play Store появится возможность удаленно удалять приложения на разных устройствах.
Очень полезно!
Google готовится представить отличную функцию, которая позволит вам удаленно удалять приложения из Play Маркета. Это обновление, первоначально обещанное с обновлением Play Store v38.3, было несколько отложено, и теперь ожидается, что оно дебютирует с v38.8.
Android Police поделились деталями этой функции. По сути это все равно, что иметь под рукой универсальный менеджер приложений, который позволяет удалять ненужные приложения с любого подключенного устройства, а не только с ваших зарегистрированных смартфонов на Android.
Ранее, на странице программы в Play Маркете мы могли только видеть, на каком устройстве установлена программа, но никаких действий с ней делать не могли. Если у вас много устройств, эта функция выглядит действительно полезной, ведь удалять многие программы с каждого устройства может занять очень много времени.
Отсюда просто выберите нужное устройство, прокрутите список приложений и выберите приложения, которые вы хотите удалить. Наконец, завершите действие, нажав на иконку удаления в правом верхнем углу.
Google планирует сделать эту функцию совместимой с широким спектром платформ, включая Android Auto, ПК, телефоны Android, телевизоры и устройства Wear OS.
Источник: androidpolice