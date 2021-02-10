В скором времени в магазине Google Play Store появится возможность удаленно удалять приложения на разных устройствах.

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Очень полезно!

Google готовится представить отличную функцию, которая позволит вам удаленно удалять приложения из Play Маркета. Это обновление, первоначально обещанное с обновлением Play Store v38.3, было несколько отложено, и теперь ожидается, что оно дебютирует с v38.8.

Android Police поделились деталями этой функции. По сути это все равно, что иметь под рукой универсальный менеджер приложений, который позволяет удалять ненужные приложения с любого подключенного устройства, а не только с ваших зарегистрированных смартфонов на Android.

Ранее, на странице программы в Play Маркете мы могли только видеть, на каком устройстве установлена программа, но никаких действий с ней делать не могли. Если у вас много устройств, эта функция выглядит действительно полезной, ведь удалять многие программы с каждого устройства может занять очень много времени.

Отсюда просто выберите нужное устройство, прокрутите список приложений и выберите приложения, которые вы хотите удалить. Наконец, завершите действие, нажав на иконку удаления в правом верхнем углу.

Google планирует сделать эту функцию совместимой с широким спектром платформ, включая Android Auto, ПК, телефоны Android, телевизоры и устройства Wear OS.

Источник: androidpolice