Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • В скором времени в магазине Google Play Store появится возможность удаленно удалять приложения на разных устройствах.

В скором времени в магазине Google Play Store появится возможность удаленно удалять приложения на разных устройствах.

19.12.2023 138 0

Очень полезно!

Google готовится представить отличную функцию, которая позволит вам удаленно удалять приложения из Play Маркета. Это обновление, первоначально обещанное с обновлением Play Store v38.3, было несколько отложено, и теперь ожидается, что оно дебютирует с v38.8.

google

Android Police поделились деталями этой функции. По сути это все равно, что иметь под рукой универсальный менеджер приложений, который позволяет удалять ненужные приложения с любого подключенного устройства, а не только с ваших зарегистрированных смартфонов на Android.

Ранее, на странице программы в Play Маркете мы могли только видеть, на каком устройстве установлена программа, но никаких действий с ней делать не могли. Если у вас много устройств, эта функция выглядит действительно полезной, ведь удалять многие программы с каждого устройства может занять очень много времени.

google

Отсюда просто выберите нужное устройство, прокрутите список приложений и выберите приложения, которые вы хотите удалить. Наконец, завершите действие, нажав на иконку удаления в правом верхнем углу.

Google планирует сделать эту функцию совместимой с широким спектром платформ, включая Android Auto, ПК, телефоны Android, телевизоры и устройства Wear OS.

Источник: androidpolice

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 19.12.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
В скором времени в магазине Google Play Store появится возможность удаленно удалять приложения на разных устройствах.