Неизменный провод в Apple Vision Pro оказался переменным "Lightning Pro Max"

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Интересная фишка, но зачем?

Очки дополненной реальности Apple Vision Pro представили еще летом 2023 вместе со странным устройством-аккумулятором. И вот теперь Vision Pro вышли в продажу и это позволило заглянуть в заделки этого замечательного устройства.

Мы уже вчера писали, что некоторые функции работают неидеально, но еще не все! Пользователи заметили еще одну интересную скрытую фишку.

l Используется SIM-карта, нажмите клавишу "unlock" на компьютере, который подключен к Apple Vision Pro battery pack. Это popped right out. pic.twitter.com/tShScpMlvr — Ray Wong (@raywongy) 31 января 2024

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Apple интересным образом реализовала питание смартфона, широко обсуждавшегося в Сети. Мы знаем, что компания решила оснастить этот павербанк несъемным проводом, однако любознательный пользователь Twitter обнаружил скрытую фишку: кабель все же можно снять, протолкнув иглу для извлечения SIM-лотков в небольшое отверстие по соседству.

Сам коннектор выглядит сродни увеличенной версии коннектора Lightning, который новые iPhone 15 не используют. Это даже получило неформальное прозвище "Lightning Pro Max".

Vision Pro Battery specs:



3166 MAh

35.9 Wh

Output 13V 6A max

Model number: A2781 pic.twitter.com/XoSbxhHEHA — Aaron (@aaronp613) January 30, 2024

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Оказалось, что шлем питается не от стандартного для смартфонов напряжения 3.8 В: для работы ему нужно 13 В. Если конвертировать его энергетическую емкость 35,9 Вт в напряжение 3.8 В, то получится 9447 мАч.

Источник: macrumors