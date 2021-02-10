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Неизменный провод в Apple Vision Pro оказался переменным "Lightning Pro Max"

01.02.2024 63 0

Интересная фишка, но зачем?

Очки дополненной реальности Apple Vision Pro представили еще летом 2023 вместе со странным устройством-аккумулятором. И вот теперь Vision Pro вышли в продажу и это позволило заглянуть в заделки этого замечательного устройства.

 

Apple Vision Pro

 

Мы уже вчера писали, что некоторые функции работают неидеально, но еще не все! Пользователи заметили еще одну интересную скрытую фишку.

 

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Apple интересным образом реализовала питание смартфона, широко обсуждавшегося в Сети. Мы знаем, что компания решила оснастить этот павербанк несъемным проводом, однако любознательный пользователь Twitter обнаружил скрытую фишку: кабель все же можно снять, протолкнув иглу для извлечения SIM-лотков в небольшое отверстие по соседству.

 

Lightning Pro Max

 

Сам коннектор выглядит сродни увеличенной версии коннектора Lightning, который новые iPhone 15 не используют. Это даже получило неформальное прозвище "Lightning Pro Max".

 

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Оказалось, что шлем питается не от стандартного для смартфонов напряжения 3.8 В: для работы ему нужно 13 В. Если конвертировать его энергетическую емкость 35,9 Вт в напряжение 3.8 В, то получится 9447 мАч.

 

Источник: macrumors

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 01.02.2024
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Неизменный провод в Apple Vision Pro оказался переменным "Lightning Pro Max"