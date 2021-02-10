Неизменный провод в Apple Vision Pro оказался переменным "Lightning Pro Max"
Интересная фишка, но зачем?
Очки дополненной реальности Apple Vision Pro представили еще летом 2023 вместе со странным устройством-аккумулятором. И вот теперь Vision Pro вышли в продажу и это позволило заглянуть в заделки этого замечательного устройства.
Мы уже вчера писали, что некоторые функции работают неидеально, но еще не все! Пользователи заметили еще одну интересную скрытую фишку.
l Используется SIM-карта, нажмите клавишу "unlock" на компьютере, который подключен к Apple Vision Pro battery pack. Это popped right out. pic.twitter.com/tShScpMlvr— Ray Wong (@raywongy) 31 января 2024
Apple интересным образом реализовала питание смартфона, широко обсуждавшегося в Сети. Мы знаем, что компания решила оснастить этот павербанк несъемным проводом, однако любознательный пользователь Twitter обнаружил скрытую фишку: кабель все же можно снять, протолкнув иглу для извлечения SIM-лотков в небольшое отверстие по соседству.
Сам коннектор выглядит сродни увеличенной версии коннектора Lightning, который новые iPhone 15 не используют. Это даже получило неформальное прозвище "Lightning Pro Max".
Vision Pro Battery specs:— Aaron (@aaronp613) January 30, 2024
3166 MAh
35.9 Wh
Output 13V 6A max
Model number: A2781 pic.twitter.com/XoSbxhHEHA
Оказалось, что шлем питается не от стандартного для смартфонов напряжения 3.8 В: для работы ему нужно 13 В. Если конвертировать его энергетическую емкость 35,9 Вт в напряжение 3.8 В, то получится 9447 мАч.
Источник: macrumors