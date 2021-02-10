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Этот недостаток Apple Vision Pro может существенно испортить впечатление об устройстве

31.01.2024 86 0

Решение, которое испортит впечатление

Apple Vision Pro оказался довольно интересным продуктом, хотя некоторые функции могут удивить и даже огорчить ввиду цены в $3.500.

Как мы знаем, в отличие от стандартных VR, очки дополненной реальности Vision Pro не поставляются с контроллерами. Поэтому все управление устройством осуществляется с помощью жестов и это делает неудобным устройство при определенных сценариях использования.

Когда вы используете Vision Pro, гарнитура распознает жесты рук "кого-либо", кто находится в пределах FOV (Field of View) датчиков..., позволяя совершенно новые способы вмешательства в рабочий процесс.


Источник: X

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Автор: Неля Самсон Дата публикации: 31.01.2024
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Этот недостаток Apple Vision Pro может существенно испортить впечатление об устройстве