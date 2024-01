Этот недостаток Apple Vision Pro может существенно испортить впечатление об устройстве

Apple Vision Pro оказался довольно интересным продуктом, хотя некоторые функции могут удивить и даже огорчить ввиду цены в $3.500.

Как мы знаем, в отличие от стандартных VR, очки дополненной реальности Vision Pro не поставляются с контроллерами. Поэтому все управление устройством осуществляется с помощью жестов и это делает неудобным устройство при определенных сценариях использования.

If you're wondering, yes, when you're using the vision pro, headset will pick up the hands gestures anyone with fov of the sensors .... twitter.com/yYGtYbkAcE