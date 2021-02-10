Никогда такого не было и вот снова: Европейский союз вводит новые правила взаимодействия с мессенджерами, WhatsApp уже готов к переменам

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Европейский Союз вводит новые правила взаимодействия мессенджеров

Европейский Союз недавно достиг соглашения о значительной реформе конкуренции, известной как Закон о цифровых рынках (DMA), который накладывает строгие правила на крупные технологические компании, которые должны будут предлагать пользователям возможность общаться друг с другом посредством различных программ. WhatsApp является одной из компаний, которые должны будут соблюдать новые правила, изложенные в Законе Европейского Союза о цифровых рынках. Это объясняется тем, что WhatsApp считается службой гейткипера, поскольку это большая технологическая платформа со значительной пользовательской базой и соответствует критериям, установленным DMA. С последней бета-версией WhatsApp для Android 2.23.19.8, доступной в магазине Google Play, мы обнаружили, что WhatsApp работает над соответствием новым правилам.

WhatsApp работает над новым разделом, посвященным новым правилам. Поскольку он все еще разрабатывается, этот раздел еще не готов, он выглядит пустым и недоступным пользователям, но его название подтверждает нам, что они сейчас над ним работают. WhatsApp имеет 6-месячный период, чтобы привести приложение в соответствие с новыми европейскими правилами, чтобы обеспечить свою службу совместимости в Европейском Союзе. На данный момент остается непонятным, эта функция впоследствии распространится на страны за пределами Европейского Союза.

Взаимодействие позволит другим людям связываться с пользователями WhatsApp, даже если у них нет учетной записи WhatsApp. Например, кто-то из программы Signal может отправить сообщение пользователю WhatsApp даже без учетной записи WhatsApp. Хотя эта широкая сеть, безусловно, может улучшить общение с теми людьми, которые используют различные программы обмена сообщениями, и помочь этим небольшим программам конкурировать в индустрии программ обмена сообщениями, мы признаем, что этот подход также может вызвать важные соображения сквозного шифрования при получении сообщения от пользователей, не пользующихся WhatsApp. В этом контексте, поскольку эта функция все еще находится на ранних стадиях разработки, подробная техническая информация об этом процессе очень ограничена. Кроме того, как отмечено в статье 7 регламента, кажется, что пользователи могут иметь возможность отказаться, когда это станет доступным в будущем.

Поддержка сторонних чатов находится на стадии разработки и будет доступна в обновлении программы.

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Источник: androidauthority





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