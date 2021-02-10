Xiaomi 13 Ultra будет как iPhone 14 Pro! Это ужас...

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Xiaomi 13 Ultra получит вырез таблетку как у Iphone

Все мы прекрасно знаем, что для китайских дизайнеров основным критерием приема на работу является хорошее умение изобразить из образца. Все «инновации», которые делала компания Apple, с удивительной скоростью появлялись в китайских телефонах иногда даже раньше, чем выходило устройство от купертиновцев. Каково же было наше удивление, когда к таблетке Dynamic Island с iPhone 14 Pro все отнеслись довольно прохладно.

За несколько месяцев подобную концепцию предложили только середняки Honor 80 Pro и Xiaomi Civi 2 , и вселяло надежду на светлое будущее. Но, похоже, мы рано начали открывать шампанское: инсайдер Digital Chat Station сегодня сообщил, что будущий камерофон с сенсором IMX989 получит двойную фронталку, состоящую из ширика и основного 32-Мп сенсора.

Xiaomi Civi 2

На эту роль подходят только Xiaomi 13 Ultra и OPPO Find X6 Pro, однако маловероятно, что речь идет о последней. Итак, новая "ультра" от Xiaomi может получить вырез-пилюлю, которую никто не просил. Из приятного упоминается диафрагма со сменной светосилой на сенсоре IMX989, что станет отличным подспорьем для ручной регулировки глубины резкости кадра, как это уже умеет делать Huawei Mate 50 Pro. Анонс Xiaomi 13 Ultra ожидается в апреле.

Источник: weibo