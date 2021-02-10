Никаких Qualcomm для будущего Galaxy A55: по слухам смартфон снова будет иметь процессор Exynos

137

Хотите смартфон с Qualcomm? Это не у Samsung!

Снова возникают слухи о будущем телефоне Galaxy, но не для флагманского устройства, а для ожидаемого Samsung Galaxy A55 среднего класса. GalaxyClub сообщает, что Samsung тестирует новый чип Exynos для Galaxy A55. Это идеально согласуется с отчетом в прошлом году, в котором говорится, что Samsung не откажется от линейки Exynos, несмотря на переход на Qualcomm для Galaxy S23.

Таким образом, Galaxy A55, скорее всего, будет иметь что-то под кодовым названием S5E8845 и якобы будет процессором Exynos 1480. Логика состоит в том, что чип Exynos 1280 имел кодовое название S5E8825, в то время как Exynos 1380 был S5E8. Источник также утверждает, что будущая Exynos 1480 имеет другое кодовое название, которое называется Rose.

Другое дело, которое раскрывает GalaxyClub, заключается в том, что Galaxy A55 будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру, очень похожую на имеющуюся в Galaxy A54. Непонятно, будет ли он точно таким же, будете ли несколько изменений, чтобы лучше рекламировать устройство. В отчете нет других деталей Galaxy A55, но ожидается, что смартфон выйдет весной 2024 вместе с А35.

Читайте также: Рендеры Samsung Galaxy A05 демонстрируют цвета и некоторые детали

Источник: GalaxyClub