Низкая цена на Poco M3, iQOO 7 и наушники QCY

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Успей купить выгодно Poco M3, iQOO 7 и наушники QCY

Сегодня в очередной раз затронем тему экономии. Существуют две крайности: скупость и расточительство. Одни предпочитают накапливать деньги, а другие легко расстаются с ними и даже залазят в долги, чтобы потреблять больше. Мы же за рациональный подход, когда не стоит отказывать себе в новых приобретениях, но делать это стоит максимально рационально и выгодно для собственного кошелька.

А чтобы хоть немного улучшить финансовое положение и тратить деньги с умом, совершать покупки лучше на распродаже или со скидками. Особенно, когда речь идет об электронике, цены на которую в последнее время основательно взлетели ввысь. Главный принцип: живем сегодня, тратим рационально и думаем о будущем. А поэтому стоит совершать покупки со скидкой по минимально возможной цене. И здесь поможет канал Andro price и от него сегодня три любопытных предложения.

Poco M3

Характеристики: Snapdragon 662, дисплей 6.53" FHD+, стереозвук, 6000 мАч, 4/64 Гб

Предложение для РФ

Цена: $125,04 - https://lite.bz/7SHb3

Промокод "ALIFYALFA21"

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QCY - беспроводные наушники

Характеристики: T5, Bluetooth 5.0, CVC 6.0, аккум. кейса 380 мАч

Предложение для Украины

Цена: 449 грн - https://fas.st/Zw8Un

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Vivo iQOO 7

Характеристики: Snapdragon 888, Super AMOLED 6.62" 120Hz, аккум. 4000 мАч, NFC, 8/128 Гб

Предложение для РФ

Цена: $579,19 - https://lite.bz/F0JKR

Промокод "ALIFYALFA21"

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