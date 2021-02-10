Низкая цена на Poco M3, iQOO 7 и наушники QCY
Успей купить выгодно Poco M3, iQOO 7 и наушники QCY
Сегодня в очередной раз затронем тему экономии. Существуют две крайности: скупость и расточительство. Одни предпочитают накапливать деньги, а другие легко расстаются с ними и даже залазят в долги, чтобы потреблять больше. Мы же за рациональный подход, когда не стоит отказывать себе в новых приобретениях, но делать это стоит максимально рационально и выгодно для собственного кошелька.
А чтобы хоть немного улучшить финансовое положение и тратить деньги с умом, совершать покупки лучше на распродаже или со скидками. Особенно, когда речь идет об электронике, цены на которую в последнее время основательно взлетели ввысь. Главный принцип: живем сегодня, тратим рационально и думаем о будущем. А поэтому стоит совершать покупки со скидкой по минимально возможной цене. И здесь поможет канал Andro price и от него сегодня три любопытных предложения.
Характеристики: Snapdragon 662, дисплей 6.53" FHD+, стереозвук, 6000 мАч, 4/64 Гб
Предложение для РФ
Цена: $125,04 - https://lite.bz/7SHb3
Промокод "ALIFYALFA21"
QCY - беспроводные наушники
Характеристики: T5, Bluetooth 5.0, CVC 6.0, аккум. кейса 380 мАч
Предложение для Украины
Цена: 449 грн - https://fas.st/Zw8Un
Vivo iQOO 7
Характеристики: Snapdragon 888, Super AMOLED 6.62" 120Hz, аккум. 4000 мАч, NFC, 8/128 Гб
Предложение для РФ
Цена: $579,19 - https://lite.bz/F0JKR
Промокод "ALIFYALFA21"
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