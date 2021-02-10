Низкая цена OnePlus Nord N10 5G, Poco X3 и внешний аккумулятор Realme

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Все мы любим скидки, особенно если выгода ощутима и покупаем то, что действительно нам нужно. Но далеко не всего могут находить выгодные предложения, обладают временем на поиск скидок и акций от интернет-магазинов. Гораздо удобнее, когда есть ресурс, где собирают всю необходимую информацию о распродажах и снижении цен. Именно таким вестником актуальных акций и скидок является Telegram-канал Andro price. Удобство предоставляемой тут информации позволяет разобраться с ней кому угодно. Любой сможет быстро прикупить товар по сниженной цене. Не зевайте, сделайте свой шопинг выгодным и комфортным. Ниже дайджест наиболее интересных предложений сегодняшнего дня.﻿

OnePlus Nord N10 5G

Характеристики: Snapdragon 690, AMOLED 6.49" 90Hz, 4300 мАч, NFC, 6/128 Гб

Цена: UA $252,75/RU $257,75 - https://lite.bz/zX9TdF

Купон магазина $2 + скидка продавца $10 (в корзине) + промокод "2021OOTD5"

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PocoX3

Характеристики: Snapdragon 732G, 6.67" IPS, 5160 мАч, быстрая зарядка 33Вт, NFC, 6/128 Гб

Цена: UA $219,11/RU $222 - https://lite.bz/1t9l7w

Промокод "2021OOTD5"UA

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Realme - пауэр-банк

Характеристики: 30W Dart Charge, 10000 мАч, USB-A + Type-C

Предложение для РФ

Цена: $31,71 - https://lite.bz/_L7cl

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