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Низкая цена OnePlus Nord N10 5G, Poco X3 и внешний аккумулятор Realme

12.03.2021 762 0

Купи выгодно OnePlus Nord N10 5G, Poco X3 и внешний аккумулятор Realme﻿

 

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OnePlus Nord N10 5G

Характеристики: Snapdragon 690, AMOLED 6.49" 90Hz, 4300 мАч, NFC, 6/128 Гб

Цена: UA $252,75/RU $257,75 - https://lite.bz/zX9TdF

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PocoX3

Характеристики: Snapdragon 732G, 6.67" IPS, 5160 мАч, быстрая зарядка 33Вт, NFC, 6/128 Гб

Цена: UA $219,11/RU $222 - https://lite.bz/1t9l7w

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XIAOMI POCO F3 NFC 128GB+6GB.PRICE 6250/-PLEASE CALL 9744771/9930506 | iBay﻿

 

Realme - пауэр-банк

Характеристики: 30W Dart Charge, 10000 мАч, USB-A + Type-C

Предложение для РФ

Цена: $31,71 - https://lite.bz/_L7cl

 

RRealme Dart Charge Power Bank: 10.000 30 мАч и быстрая зарядка от 23 Вт до XNUMX € - GizChina.it﻿


OnePlus Nord N10 5G Poco X3 Realme
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 12.03.2021

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Низкая цена OnePlus Nord N10 5G, Poco X3 и внешний аккумулятор Realme