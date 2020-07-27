Nokia 6.3 и Nokia 7.3 будут выпущены совсем скоро

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HMD Global, владелец Nokia, все еще никак не может определиться с точными датами выпуска новых моделей. Напомним, что компания пытается выпустить несколько новых устройств с момента закрытий границ из-за пандемии, но никак не может сдвинуться с мертвой точки.

Согласно предыдущей информации, производитель собирался отложить выход Nokia 6.3, Nokia 7.3 и Nokia 9.3 PureView до первого квартала 2021 года. Но новые данные говорят о том, что первые два смартфона все же могут выйти значительно раньше.

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Согласно слухам, передаваемым сайтом Nokia Power User, Nokia 6.3 и Nokia 7.3 теперь имеют новые сертификационные данные. Эти устройства доступны в Канадской базе данных радиооборудования. Если точнее, были замечены версии TA-1277 Nokia 6.3, Nokia 7.3 и Nokia 2.4. Скорее всего, это значит, что презентация этих смартфонов не за горами.

Nokia 2.4, Nokia 6.3 и Nokia 7.3 также были замечены на российском сертификационном сайте. Однако на этот раз к ним присоединился Nokia 8.3, выпущенный несколько месяцев назад.

Nokia 2.4 будет работать на восьмиъядерном процессоре MediaTek Helio P22. Что касается Nokia 7.3, то, по некоторым данным, его цель – снизить цену на аппараты с поддержкой 5G. Nokia 6.3 – устройство среднего диапазона, которое, по слухам, будет работать либо на базе Snapdragon 670, либо на базе Snapdragon 675, а также может оснащаться основным блоком камеры, состоящим из 4 модулей, и линзами от Zeiss.

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Источник: Nokia Power User