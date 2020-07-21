На сайте TENAA появилась страница нового смартфона от Nokia

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Пандемия коронавируса сильно ударила по многим производителям. Некоторые из крупных компаний до сих пор не могут составить планы на остаток этого года. Например, концерн HMD Global, владеющий Nokia, все никак не может определиться, что именно анонсировать на вторую половину 2020, но в Сети ожидают, что компания должна разразиться потоком новых устройств. И как раз для страждущих фанатов сегодня появилась информация, что компания готовит к выходу новое устройство. Модель Nokia с номером TA-1258 была замечена в китайской базе данных TENAA.

На данный момент известно не многое, но кое-что мы все-таки можем рассказать. Устройство может «похвастаться» 5,99-дюймовым дисплеем и емкостью аккумулятора на 3040 мАч. Также на сайте указаны размеры устройства – 159,6 x 77,5 x 8,5 мм. Надо сказать, что емкость-то не особо впечатляет. Конечно, пару лет назад такой показатель был стандартом, но сейчас – это ниже среднего. Учитывая такую скромную емкость, скорее всего, этот смартфон не порадует крутыми техническими характеристиками.





Некоторые издания предположили, что данный аппарат будет входить в одну из бюджетных линеек компании: Nokia 2, Nokia 3, либо Nokia 4. Возможно, это будет даже новая модель Nokia серии C.

Интересно, что несколько дней назад устройство под названием Nokia 2.4 было обнаружено в базе данных GeekBench. Аппарат будет работать на Helio P22 в сочетании с 2 Гб оперативной памяти и Android 10. Естественно, журналисты предполагают, что таинственная новинка, обнаруженная на сайте TENAA– ни что иное, как Nokia 2.4.





Только вот есть одна загвоздка. Предыдущий смартфон линейки, Nokia 2.3, вмешал в себя аккумулятор на 4000 мАч, так что наличие менее емкой батарейки было бы шагом назад. Хотя бы нас ждет HelioP22 – более мощный чипсет по сравнению с HelioA22 внутри Nokia 2.3.





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Источник: ﻿﻿nokiamob.net

