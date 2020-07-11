Готовится к выходу следующее поколение бюджетника Nokia 2.3

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Nokia все-таки очень интересный бренд: они вроде и восстали из пепла, но как-то не до конца. Вроде бы и захватили свою аудиторию, но слишком уж маленькую. Так или иначе, эта своебразность и подогревает интерес техногикам. Тем и круче, что новости от бренда не перестают появляться.

Судя по всему, китайская компания, некогда бывшая финской, готовит продолжение своего бюджетного хита - Nokia 2.3. Своей популярностью аппарат был обязан соединению большого экрана, емкой батарейки и приятной цены. Похоже, что HMD Global стремится извлечь выгоду из этой формулы благодаря выходу новой модели уже совсем скоро.

Крупное техно-издание Android Authority нашли ранее нигде не замеченный смартфон под кодом TA-1270 в органе сертификации FCC. К сожалению, ни фотографий, ни каких-либо размеров пока не указано, но номер модели соответствует серии Nokia 2. Смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 4380 мАч – заметный апгрейд по сравнению с 4000 мАч в Nokia 2.3. Никто не будет отрицать, что сейчас в бюджетниках автономность ценится даже больше, чем возможности камеры.

Также неизвестны и другие технические характеристики, но Android Authority не ожидают, что процессор Nokia 2.4 будет поддерживать сети пятого поколения. На это указывает сертификат - HMD Global сам описывает смартфон как поддерживающий в лучшем случае сети 4G. Но это и неудивительно для устройства в данном ценовом классе – Nokia 2.3 продается за $130.

Фанатский сайт NokiaMob недавно выложил пока что непроверенные слухи о том, что Nokia 2.4 появится в сентябре вместе с «продолжениями» других моделей бренда, но для этого никаких гарантий нет. Так это или нет, узнаем совсем скоро.

Источник: NokiaMob﻿