Nokia 9.3 PureView уже появился в одной из розничных сетей

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Похоже, Nokia не собирается тормозить с презентацией нового флагмана с 5 камерами.

Nokia находится в очень интересном положении – компания все еще надеется добиться успеха на поприще расширения количества сенсоров основной камеры, но, учитывая провал продаж предыдущей версии Nokia PureView, есть большой шанс, что публика не будет благосклонно настроена к новинке. Так или иначе, компания активно готовится к презентации.

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Согласно новой инсайдерской информации от издания Nokia Power User, презентация смартфона ожидается в самое ближайшее время, так как, по имеющимся сведениям, розничный партнер Nokia сообщил о том, что новинка была уже передана на рассмотрение. Более того, изданию стало известно, что в руках розничной сети появился и прозрачный чехол от смартфона.

К сожалению, сам чехол пока в Сеть не попал. По словам Nokia Power User, Nokia делает все, чтобы сохранить анонимность.

Ожидается, что Nokia 9.3 PureView порадует OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Новая компоновка камеры, по слухам, будет иметь главный 108-мегапиксельный производства Samsung, а второй по важности будет на 64 Мп. Остальные сенсоры были созданы совместно с ZEISS.

Новый PureView будет работать на чипсете Snapdragon 865, который позволит записывать видео вплоть до 8K, на что намекали Nokia ранее. По состоянию на прошлый месяц, Nokia 9.3 PureView находился в фазе тестирования, а массовое производство должно было начаться в этом или следующем месяце.

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Источник: Nokia Power User



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