Samsung Galaxy S20 Fan Edition получил новый сертификат, презентация совсем близко

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Samsung Galaxy S20 FE проходит последние сертификации перед выпуском.

Перед приближающейся презентацией Samsung Galaxy S20 Fan Edition в Сети появилась куча слухов. Во-первых, мы знаем, что компания готовит две версии – 4G и 5G – в зависимости от рынка. Во-вторых, компания может представить смартфон в конце этого месяца или в начале октябре.

А сегодня Galaxy S20 FE 5G появился в базе данных 3C. Сертификация 3C свидетельствует о том, что в скором времени смартфон будет представлен в Китае.

Новый сертификат показывает, что смартфон может поставляться с зарядным устройством, которое имеет кодовый номер EP-TA20. Зарядное устройство с таким названием поддерживает скорость зарядки до 9В/1,67А, то есть всего 15 Вт. Предыдущие слухи намекали на то, что нас ждет супер быстрая зарядка аж на 45 Вт.

Galaxy S20 Fan Edition будет оснащен Super AMOLED-дисплеем c «дыркой под фронталку». Размер дисплея составит 6,5 дюймов, разрешение – Full HD +, а частота обновления изображения - 120 Гц. Процессором будет выступать топовое решение – Snapdragon 865, но в определенных рынках. В наши страны пойдет версия с Exynos 990. Питать устройство будет аккумулятор емкостью 4500 мАч.

Основной блок камеры будет вмещать в себя 3 объектива и все по 12 Мп: главный сенсор производства Sony IMX555, «сверхширик» и «телевик». Фронталка будет иметь разрешение 32 Мегапикселя.

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Также новинка будет иметь 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего хранилища. Работать аппарат будет на новой версии интерфейса One UI 2.5 на базе Android 10.

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Источник: My Fix Guide

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