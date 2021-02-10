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Nokia решила судиться с Oppo

11.07.2021 869 0

Oppo отказалась платить Nokia за право пользования патентами и теперь спор разрешит суд

Вот уже несколько лет Nokia судится по всему миру с различными компаниями с переменным успехом: где-то она выигрывает, а где-то нет. Так, компании удалось сорвать куш с Lenovo и Daimler (владеет брендом Mercedes-Benz), которые вынуждены выплатить суммы дополнительной компенсации за нарушение патентов. А также они пошли на заключение лицензионных соглашений на право пользования технологиями, которые являются интеллектуальной собственностью Nokia.

 

До недавнего времени в отношениях между Oppo и Nokia все было хорошо и китайская компания исправно выплачивала сумму отступных за использование патентов финского гиганта. Но затем по каким-то причинам Oppo отказалась продлевать лицензионное соглашение, подписанное в 2018 году и разрешающее использование ряда патентов. Что стало причиной такой позиции китайской компании, не сообщается.

 

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Nokia же со своей стороны заявляет, что Oppo продолжает использовать технологии без соответствующего лицензионного соглашения, чем нарушает ее права и должна за это ответить. Компания инициировала судебные разбирательства против китайской компании в четырех странах: Германия, Франция, Англия и Индия.

 

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Финская компания заявляет, что переговоры с Oppo о продлении лицензионных соглашений велись, но, к сожалению, последняя отклонила ее «справедливые и разумные предложения». Судебное разбирательство крайняя и вынужденная мера, поскольку китайцы отказались урегулировать спор мирным путем.

 

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Источник: phonerena

Nokia Oppo
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 11.07.2021

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Nokia решила судиться с Oppo