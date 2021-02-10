Nokia решила судиться с Oppo

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Oppo отказалась платить Nokia за право пользования патентами и теперь спор разрешит суд

Вот уже несколько лет Nokia судится по всему миру с различными компаниями с переменным успехом: где-то она выигрывает, а где-то нет. Так, компании удалось сорвать куш с Lenovo и Daimler (владеет брендом Mercedes-Benz), которые вынуждены выплатить суммы дополнительной компенсации за нарушение патентов. А также они пошли на заключение лицензионных соглашений на право пользования технологиями, которые являются интеллектуальной собственностью Nokia.

До недавнего времени в отношениях между Oppo и Nokia все было хорошо и китайская компания исправно выплачивала сумму отступных за использование патентов финского гиганта. Но затем по каким-то причинам Oppo отказалась продлевать лицензионное соглашение, подписанное в 2018 году и разрешающее использование ряда патентов. Что стало причиной такой позиции китайской компании, не сообщается.

Nokia же со своей стороны заявляет, что Oppo продолжает использовать технологии без соответствующего лицензионного соглашения, чем нарушает ее права и должна за это ответить. Компания инициировала судебные разбирательства против китайской компании в четырех странах: Германия, Франция, Англия и Индия.

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Финская компания заявляет, что переговоры с Oppo о продлении лицензионных соглашений велись, но, к сожалению, последняя отклонила ее «справедливые и разумные предложения». Судебное разбирательство крайняя и вынужденная мера, поскольку китайцы отказались урегулировать спор мирным путем.

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Источник: phonerena