Свой игрофон может появиться у Oppo

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Oppo запатентовала смартфон с характерной геймерской внешностью

Производители уже приучили нас к тому, что на рынке существует каста избранных устройств — смартфоны для игроков. Это своего рода ультимативные геймерские центры, в которых многое направлено на получение лучшего пользовательского опыта от мобильных игр. Несмотря на существующий скепсис по части комфорта игрового процесса именно на смартфонах, компании продолжают штамповать такие узконаправленные аппараты.

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К числу тех, кто обладает в модельном ряду смартфоном для геймеров, может примкнуть Oppo. В пользу этого говорит патент, оформленный компанией в Европейском патентном ведомстве (EUIPO). Внешний вид мобильного устройства указывает на то, что это вполне может быть аппарат, ориентированный на геймеров.

Обращает на себя внимание отсутствие вырезов и выемок под фронтальную камеру. Встроили ее в тонкую верхнюю рамку или отправили под поверхность дисплея, информация не приводится. Тыльная крышка текстурированная и предлагает агрессивный внешний облик, который выдает в ней представителя лагеря игрофонов.

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На задней панели установили четверную основную камеру и по центру есть круглый элемент, который может быть оснащен RGB-подсветкой. Возможно, в этом месте скрывается катушка для беспроводной зарядки. Тригеров для упрощения игрового процесса на корпусе найти не удалось.

О технической составляющей смартфона Oppo не сообщается. Сама компания также хранит молчание о планах по выпуску игрового мобильника.

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Источник: 91mobiles